Paolo Guerrero tras la suspensión del castigo: "Ya no hay sueño imposible"

El delantero Paolo Guerrero reaccionó muy alegre tras conocer la medida cautelar del Tribunal Federal Suizo que lo habilitó para jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Perú y dedicó unas emotivas palabras.

"El TAS ha dejado en suspenso la injusta sanción impuesta en mi contra y en consecuencia me ha habilitado para integrarme a mi selección y participar en el Mundial de Rusia, como su capitán", inició contando en un comunicado.

Guerrero se integrará a su escuadra a 16 días para el debut mundialista y consideró "invalorable" el apoyo de sus compañeros, que le transmitieron "la fuerza necesaria para sobrepasar este momento duro".

El futbolista del Flamengo de Brasil ya había cumplido una sanción inicial de seis meses, pero la apelación, resuelta en mayo, determinó una ampliación a 14 meses.

"Esta decisión, hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo", continúo en su escrito.F

"Yo me uno a mi selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darles nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites. Ya no hay sueños imposibles, por que está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible", cerró.