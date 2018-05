Jerry Bengtson sobre su futuro: "Me inclino por Olimpia o Motagua"

Mientras define su futuro, el futbolista Jerry Bengtson vacaciona en su pueblo natal Santa Rosa de Aguán, donde disfruta con sus padres, esposa e hijos y por las tardes juega potras en la playa con sus hermanos.

Bengtson viene de ganar un título de campeón con el Saprissa de Costa Rica, sin embargo, confirma que no renovará porque está en desacuerdo con unas cláusulas impuestas por la directiva.

Todo indica que su carrera continuará en Honduras, tomando en cuenta que media liga quiere contratarlo, pero los candidatos más fuertes son Olimpia y Motagua, que lo han contactado.

¿Cómo te sientes en tu pueblo?

Muy bien, siempre vengo al pueblo a visitar a la familia, pero solo por unos días, ahora que estoy aquí voy a estar más tiempo, tengo seis años fuera del país, desde el inicio de mi carrera he pasado fuera de casa, primero en el Vida, luego en Tegucigalpa, después en Estados Unidos, Argentina, Irán y Costa Rica.

¿Desde cuándo no visitabas tu comunidad?

Siempre vengo por pocos días porque me tocaba regresar a mi equipo, ahora vivo en Tegucigalpa, cuando puedo vengo a ver a mi mamá, ahora que regresé al país aprovecho para estar con la familia. La gente de Aguán me tiene mucho cariño.

¿Ha hecho obras sociales en su comunidad?

Sí, claro, he ayudado a construir dos canchas: una en la escuela y otra para fútbol seis, también ayudo a la iglesia, le regalo implementos deportivos para los equipos de la comunidad, ellos tienen el uniforme del Saprissa, Revolution, Motagua, tacos y pelotas para niños.

¿Cómo califica su paso por Costa Rica?

Muy buena porque quedé campeón con Saprissa, al principio pasaron muchas cosas difíciles, me sancionaron porque dijeron que fingí una falta en el primer gol que anoté, pasaron muchas cosas con los árbitros, después no jugaba mucho y cuando lo hacía me ponían de volante.

¿Cuántos goles anotó y cómo celebró el título?

Marqué 10 goles, puse seis asistencias porque estaba de volante, es importante ganar un título que no se logra todos los días sobre todo en una liga tan importante como la de Costa Rica, en la que hay buenos jugadores nacionales y extranjeros.

¿Por qué no quiso renovar con el Saprissa?

Ellos me hicieron una propuesta, pero no me gustó, les dije que no la aceptaba porque me estaban poniendo unas cláusulas que no me parecían, no estaba pidiendo más dinero, lo que no me gustó fueron las condiciones, por eso no voy a seguir, ya es algo definitivo.

¿Tuvo ofertas de otros clubes ticos?

Se mencionó otro equipo de los grandes de Costa Rica, pero no puedo decir el nombre, mi agente me informó de eso, pero le dije que no, que quería jugar nuevamente en Honduras, también hay ofertas del extranjero, pero le dije que mejor esperáramos un tiempo.

Ha sido protagonista en todos los equipos que ha jugado, ¿cree que nació para ser campeón?

Sí, pienso que soy bendecido por Dios, creo que nací para ser campeón, pues donde he estado he logrado cosas importantes; en el Belgrano de Argentina ganamos cosas significativas, en Irán fui campeón de Supercopa y en Costa Rica conquisté el título de liga.

¿Cómo se sintió en Costa Rica?

Muy bien, mi familia se sintió bien, estábamos cerca de Honduras, podíamos venir a ver a la familia, lo contrario a otros países. En Costa Rica me valoraron mucho, quiero agradecer al Saprissa, se portaron bien con mi familia, es un equipo muy serio en todo su entorno.

¿Alguna diferencia entre el fútbol tico al catracho?

Las canchas, en Costa Rica hay mejores canchas, está mejor organizado, allá se toca más el balón, creo que en Honduras hay que mejorar los campos de fútbol.

¿Qué podemos conocer sobre su futuro inmediato?

Voy a analizar si sale una buena propuesta en el extranjero de lo contrario me quedo en Honduras.

¿Es cierto que Olimpia y Motagua le han hecho propuestas?

Sí, han habido pláticas, pero todavía no hemos cerrado nada, no hay algo definido con ninguno de los dos equipos.

Nahún Espinoza, DT de Olimpia, le pidió a Osman Madrid que lo quiere en su equipo, ¿qué opina?

Agradecido con el profesor Espinoza porque es un gran entrenador y una buena persona, me dirigió hace algunos años en el Vida. No sé si estoy más cerca de Olimpia o Motagua, lo cierto es que me voy a quedar en la capital donde tengo mi casa.

¿De qué depende para tomar una decisión?

Puedo jugar en cualquier equipo del país, pero me inclino por Olimpia o Motagua porque mi casa está en la capital. He hablado con Osman Madrid y con Julio Gutiérrez de Motagua, la verdad es que con los azules quiero arreglar el tema de mi traspaso al Revolution para renegociar con ellos.

¿Si firma para Olimpia se imagina el griterío de la afición motagüense en los clásicos?

Sí, me lo imagino, pero el fútbol es así, no se vive de sentimentalismo, uno es empleado y juega en el equipo que lo contrate, todo mundo trabaja para mantener a su familia.

¿Se mira peleando el puesto con Costly, Rony Martínez, Diego Reyes, Lacayo y Chirinos?

Son buenos jugadores, si me toca llegar voy a pelear el puesto, voy a defender los colores de la institución, los que están son buenos futbolistas, creo que será una competencia sana, espero que la próxima semana se defina todo.

¿Algún futbolista tico que lo haya impresionado?

El capitán del Saprissa, Daniel Colindres, es un excelente jugador y mejor persona, también el argentino Mariano Torres.

¿Por qué el futbolista catracho triunfa en Costa Rica?

Porque nos sentimos cómodos, vamos a un país muy tranquilo, tratan bien a los futbolistas, en las canchas se puede jugar buen fútbol por sus condiciones.

¿Cómo mira a Costa Rica para el Mundial?

Creo que hará un buen Mundial, lo miro fuerte, espero que haga un buen papel, sobre todo porque tienen a Keylor Navas que llegará inspirado después de ganar la Champions con Real Madrid. En Costa Rica deberían levantarle un monumento, ha escrito muchas cosas en el fútbol.

Lo dijo:

"En Irán los hombres nos vestíamos con ropas largas y las mujeres tienen que cubrirse el cabello y las nalgas. Se respetan las leyes”.

"Los equipos que he visto más serios en sus propuestas son Olimpia y Motagua. Estoy contento de regresar al país, vamos a la playa a jugar fútbol con mis hermanos”.

"Costa Rica debería levantarle un monumento a Keylor Navas por todo lo que ha ganado en el Real Madrid y la selección de su país. Está pasando por un gran momento”.

"Si el Vida no hubiera vendido a los jugadores con los que crecí como Rubilio Castillo, Brayan Beckeles, Arnold Peralta y Romell Quioto sería un equipazo”.