Keylor Navas: “Debemos ir a Rusia positivos y darlo todo por el país”

El guardameta costarricense del Real Madrid y de la selección empezó el día con una noticia muy triste. Su principal defensor en el equipo blanco, Zinedine Zidane, renunció a la dirección técnica.

Keylor Navas habló en conferencia de prensa en plena concentración de la selección tica y obviamente no dejó de lado el tema del técnico francés.

“Yo para él solo voy a tener palabras de agradecimiento. En los momentos buenos disfrutamos y en los malos nos unimos. Me respaldó y me dio muchos consejos. Siempre me recibió con una sonrisa en la cara. Zidane es una persona muy transparente, él nunca va a hacer cosas a las espaldas. Por eso todo el madridismo lo quiere muchísimo” expresó el guardameta.

Costa Rica se entrena con el equipo completo tas llegada de Keylor Navas

Ya con tema de selección y mundial, Keylor Navas mencionó que el papel que realizó Costa Rica en Brasil es pasado y ahora deberán enfocarse en Rusia “uno tiene que ir con una mentalidad positiva y darlo todo por el país. No podemos dar menos que el mayor esfuerzo”.

El portero tico también habló del “Pura Vida” frase que popularizó en el vestuario blanco “Lo del Pura Vida es porque nunca hay que perder las raíces. La gente pregunta porque los ticos decimos eso y les gusta”.

Navas expresó que quiere jugar, aunque sea unos minutos en el juego de despedida de Costa Rica ante Irlanda el próximo domingo “Si, me siento muy bien. Uno siempre quiere jugar. Yo espero que me deje jugar un ratico aunque sea”.