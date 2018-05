La exigencia de Jerry Bengtson a Motagua para llegar a un acuerdo

Jerry Bengtson contó que si se queda en Honduras será para jugar con Olimpia o Motagua y explicó lo que exigirá a la dirigencia del Azul para lograr un acuerdo.

"La verdad es que con el Motagua quiero arreglar el tema de mi traspaso al Revolution para negociar con ellos", dijo en entrevista DIEZ.

Pero ¿Qué realmente negociará con el Ciclón?. El espigado atacante lo detalló.

"Quiero reunirme con la directiva de Motagua para que me expliquen sobre la transferencia que se hizo con Julio Gutiérrez, parece que no le comentó nada a don Eddy y Pedro Atala, quiero que ellos sepan para que arreglemos, creía que Julio Gutiérrez ya les había informado sobre esa transferencia".

En el 2012 Motagua venció a Bengtson al New England y el jugador contó que no recibió la parte que le correspondía por el traspaso.

"No puedo asegurar que (Julio) se quedó con el dinero, pero se hizo la transferencia y no me dieron el 50 por ciento de eso. Me gusta arreglar las cosas de buena forma porque tengo una excelente relación con la directiva, pero quiero que me aclaren el tema de ese porcentaje que no llegó a mis manos", cerró.