Los seis candidatos a tomar el cargo de DT en el Vida para el torneo Apertura 2018

Tras la salida del técnico Héctor Castellón del banquilo del Vida, la junta directiva maneja nombres de posibles candidatos para ocupar su puesto de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional.

En la lista se destacan Raúl Martínez Sambulá, Reynaldo Clavasquín, Francisco Antonio Pavón, Ramón Reyes, Eduardo Prado y Mauro Reyes.

"No es fácil contratar técnicos sobre todo por la situación económica que atraviesa la institución, tendremos que reunirnos para definir porque en julio comienza el próximo torneo. La intención era renovar al profesor Castellón, pero no se pudo, le deseamos suerte en su nuevo proyecto", dijo el presidente Roberto Dip.

Castellón firmó contrato el miércoles por un año con Juticalpa y el 14 de junio se presenta a los trabajos de pretemporada con sus asistentes Luis Cabrera y Roy Posas, preparador físico y entrenador de porteros, respectivamente.

"Me voy triste, lo que tiene el Vida no lo había encontrado en ningún equipo, es un club que uno le toma cariño desde todo los sentidos, desde su presidente Roberto Dip, es un tipazo, me ha dolido mucho dejarlo en este proyecto. Vida tiene sus cosas especiales, uno aprende a quererlo en poco tiempo, no quiero compararlo con nadie, se viven experiencias personales", explicó Castellón.

Y agregó.: "En un año aprendí a querer la institución, viví muchas cosas en el club, me dolió mucho, me voy triste, para tomar la decisión de fichar para Juticalpa fue un lío, esta gente me andaba buscando la semana después de finalizar el torneo con el Vida, les decía que no, que tenía compromiso con el Vida, pero un momento que llegaron al precio ya no podía echarme para atrás".