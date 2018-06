Reynaldo Tilguath: "El técnico hondureño debe darse a respetar"

Reynaldo Tilguath está a punto de ascender a la Primera División con el Infop. Un empate mañana contra el Villanueva lo convertiría en el nuevo inquilino de la Liga Nacional en el lugar que dejó el Real Sociedad.

Carlos "Chato" Padilla: "En el fútbol no hay nada escrito"

El exjugador de Olimpia y mundialista Sub-20 con Honduras se sentó en la Silla Eléctrica de DIEZ y habló de varios temas y como uno de los mejores prospectos de técnicos a nivel nacional, da su opinión sobre la Selección Nacional.

Reynaldo, normalmente los jugadores se retiran, unos viajan a Estados Unidos, otros se establecen en el país y buscan cómo ganarse la vida, muy pocos miran la posibilidad de abrirse una oportunidad como técnico. Vos te has retirado y has arrancado como entrenador y veo que las cosas te han salido extremadamente fácil. ¿Qué tan bueno ha sido?

Mirá, Limber, no creás que ha sido fácil. Hay que tomar decisiones difíciles, pero como decís vos, tengo amigos que están en Estados Unidos que te recomiendan que te vayás para allá, que te alejés del entorno futbolístico, pero cuando uno se prepara para algo debe sacarle provecho hasta ver resultados.

¿Cuándo te das cuenta que tu mundo tenía un inicio como técnico?

Durante yo fui jugador de Olimpia me tocaba alternar, jugaba o no. Juan Carlos Espinoza me decía que me fijara en el juego y los movimientos de los futbolistas, entonces yo lo disfrutaba, estaba en el banco, pero más como ayudante de Juan Carlos que como entrenador. Después entendí y fui viendo dónde hacer daño cuando entraba al campRo y eso me gustaba, entonces comencé a ver el fútbol a futuro, dije yo que es una bonita profesión, sí es difícil, hay entrenadores a los que los jugadores sacamos de quicio, pero yo dije que me iba a involucrar, me metí al primer curso de entrenador, lo saqué en 2011 y de ahí seguí, pero he tenido problemas con los títulos, porque cuando uno es futbolista siempre anda viajando y cuando una clase se pierde no se recupera, es como cuando estás en la U, jugabas y estudiabas, entonces hubo clases que yo no saqué y ese es mi problema.

Con el logro que estás a punto de culminar, con tu desempeño en el fútbol profesional, fútbol menor y Liga de Ascenso. ¿No te parece que ya es tiempo como para que te entregaran el tercer nivel y así dirigir de una manera profesional y tranquila?

Al contrario, yo solo debo dos clases y sabés qué me dijeron en el Colegio de Entrenadores, que aparte de tener todo un año en liga mayor, ya vamos a culminar uno en segunda donde logramos todos nuestros objetivos, debo hacer una práctica profesional en un equipo de Primera División, o sea que si yo asciendo, que es lo que espero, me va a tocar hacer la práctica para que me den la licencia B, no como a otros, que tengo amigos a los que les han dado título sin ir a ninguna clase, no voy a decir los nombres porque sería una falta de respeto mía.

¿Sabés que eso te va a afectar? Parece que estás trabajando para otro.

Probablemente, pero yo te voy a decir algo, yo estoy trabajando, ya si en Primera División dirige otro eso solo Dios lo sabe, pero hoy por hoy los muchachos deben entender que el sábado (mañana) debemos hacer nuestro mejor partido para lograr el objetivo que trabajamos durante dos años.

Vos que tenés el pleno conocimiento de cómo es el fútbol en Honduras. ¿Qué tan bien estructurado está nuestro fútbol?

Lo que pasa es que aquí hay un problema y yo no sé si a los directivos de la Fenafuth no les interesa. Por ejemplo, me manda la Federación a mí por el Colegio de Entrenadores, de repente me dice que hay una oportunidad para ir a Alemania para analizar estadios, mirar entrenamientos, yo voy, normalmente siempre los cursos FIFA te dan una USB que viene con todo el material con el que vos podés trabajar, liga juvenil, infantil, U8 y el equipo de primera, nadie te dice aquí está, tenga, vaya y déselo a los demás entrenadores, entonces ese es el detalle, el egoísmo que hay entre los mismos entrenadores.

¿Vos has palpado eso?

Yo me reuní con el licenciado Garay y con el profesor Jiménez, entramos en una discusión de lo de Amado porque él no podía dirigir la Selección, que no está preparado, que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Yo nací preparado? Vos no naciste preparado, la experiencia vos la recibís por cómo vas. Amado estuvo con grandes entrenadores como Rueda y Pinto, fue asistente. ¿Quién conoce a los jugadores de la Selección más que Amado? Nadie. Y me metí en un tema que fue un lío, entonces yo les dije que lo que ellos están haciendo es cerrándole la oportunidad a Amado, porque a mí me hablaron de otro equipo en San Pedro y les dije que no podía porque tenía un problema y ellos me contestaron que entonces no podían contar conmigo, así se me han cerrado puertas.

Aquí hay una teoría de que los jugadores hondureños casi no sirven, eso lo han plasmado los dirigentes y si te das cuenta casi todos manejan esa teoría, un sector de la afición y la prensa también creen que el técnico extranjero siempre tiene que estar por encima del nacional. ¿Cuál es tu postura?

Te lo voy a decir puntual y clarito. Vos no hablás bonito, si hablás bonito dormís a cualquiera y los enganchás. Hubo un momento en el que Primi dijo unas cosas, pero como fue él, no dijeron nada, vino Pinto y comenzó a hablar y a él por ser extranjero sí le creyeron. Pero pasan otras situaciones, el entrenador hondureño debe darse a respetar. A veces creo que nosotros confundimos, por ejemplo, hoy soy futbolista, mañana me retiro, pero al día siguiente ya quiero estar dirigiendo Olimpia y Motagua. Olimpia me puede dar la oportunidad, ¿pero qué pasa si yo pierdo tres o cuatro partidos? La directiva verá que no aprovechaste la oportunidad y te quemás vos solo, entonces la mayoría de los jugadores no han ido a un aula de clase.

¿Qué tan fácil ha sido esa subida como técnico, liga mayor, ascenso y posiblemente primera?

La gente no sabe que yo comencé jugando con este equipo desde la burocrática. A mí me invitaron a jugar con ellos, no hago nada los domingos y ellos me invitaron, entonces me fui y yo dije que cómo tantos buenos jugadores no están en segunda o probándose en primera, entonces carecemos de oportunidades.

¿Te parece que en Honduras es más el talento que se pierde que el que se rescata?

Sí. En el aspecto de la formación hay muchos niños que están en juvenil, infantil y no les enseñan nada, les dicen once contra once y el niño va a jugar porque es fácil jugando, pero no aprenden otros aspectos. Una vez le pregunté al profesor Carlos Restrepo que me dijera tres fundamentos claros en el fútbol y el siendo jugador me dijo que control, pase y movilidad, cuando llego a mi casa me pongo a pensar en eso y digo, si vos controlás bien tenés control por sobre el rival, si vos pasás bien ya estás haciendo todo mejor, entonces clarito dije que eso es lo que hay que trabajar, control, pase y movilidad.

En la Segunda División siempre se juegan muchas cosas extrafutbolísticas, cosas sucias. ¿Qué te ha tocado vivir a vos?

¿Sabés quién me decepcionó y le llamé para reclamarle? El pueblo donde Donis. Fuimos a jugar en la Ligar Mayor de San Ignacio y nos llenaron de chichicaste el camerino. ¿Y sabés cuál fue el detalle? Que Donis era el presidente de ese equipo y cuando le llamé para reclamarle le dije: “Pucha, nos querían ganar como fuera” y me dijo que no sabía de qué hablaba y yo le dije que él nos llenó el camerino de chichicaste, pero por eso es donde yo digo que hasta lo malo lo tenés que saber hacer, no nos dejaron entrar, nos cambiamos en las graderías y cuando nos dijeron que ya podemos pasar al camerino solo quedaban 20 minutos, entonces no entramos, cuando terminamos, ganamos como 5-0, les digo que se vayan a bañar, al rato regresan rascándose porque el camerino estaba lleno de chichicaste, vale más que no nos fuimos a cambiar ahí.

Y me imagino que Donis sabía...

Él ahí tiene un hermano, sí yo le dije que no sabía eso de ellos, que eso no se hace. En otros he visto las tinas de los retretes, llenas de excremento, sin agua para lavarse las manos, los muchachos se aguantan para hacer sus necesidades.

¿Cómo en cuáles canchas?

Por ejemplo, yo le tengo mucho aprecio a la gente de Danlí, pero no nos ponían el agua y todo está sucio, en Olanchito fue donde peor nos trataron cuando jugamos contra Social Sol. No nos pusieron agua, parecía que no habían aseado los camerinos, era un asco, pero yo le dije a los muchacho que contra eso y más se lucha, que en el camino se van a encontrar con eso infinidad de veces, entonces yo les digo que deben ser más fuertes.

Sobre Olimpia

¿Por qué el Olimpia tiene dos años de no ganar absolutamente nada?

Porque hay mucha comodidad en el jugador. Creo entender que hay bastante futbolista cómodo porque dice que le pagan bien y al día, pero ya son dos años sin ganar nada y ese no había pasado en el Olimpia, entonces eso que te está diciendo que aquellos jugadores en comodidad se están arrepintiendo ahora que van a renovar el plantel.

¿Es Nahúm Espinoza una buena opción o piensas que tuvieron que haber buscado un nuevo tipo de escuela?

Nahúm conoce al Olimpia y a los jugadores, eso sí, le va a costar un poco porque el equipo viene de dos técnicos con ideas diferentes, el profe Vargas era uno, Restrepo otro, entonces Nahúm no armó el equipo, pero le dejaron uno bueno, ahora va a tener tiempo para mejorar este Olimpia y creo que se tiene que ver mejor.

Quienes estamos involucrados en el fútbol te consideramos el técnico del futuro, el entrenador que va a tener expectativas más altas que los demás. ¿Se puede seguir pensando así?

Los directivos del equipo me dijeron que si yo no tengo los títulos de entrenador ellos como directivos me quieren mandar a México o a Europa para que me especialice, porque no importa el conocimiento que yo pueda tener, lo que me pasa es mi título de entrenador, ellos me dicen que la idea esta en que yo me pueda ir a preparar más a otro país.

La Selección de Honduras

¿Qué dejó Jorge Luis Pinto en estos tres años para el fútbol nacional?

Nada, mejor pregúntame qué han dejado los tres, Rueda vino acá, se le pagó una cantidad de dinero por venir a dar un curso, estuvo el primer día, al siguiente ya no porque se tenía que ir, entonces como federación te preocupás, yo creo que ellos no nos han dejado nada, solo gente encarcelada.

Hay 50 mil dólares para el próximo técnico de la Selección. ¿Crees que deberían ser para un extranjero o sentís que hay un técnico nacional con el conocimiento y capacidad para tomar esa carga?

Qué te dije yo, que el Colegio de Entrenadores está dividido, unos jalan para un lado y otros para otro y siempre están buscando extranjeros, porque al hondureño no lo respetan, pero sí hay muy buenos técnicos en el país que te agarran la Selección por menos.

¿Sabés que Diego y Vargas le andan hambre a la Selección?

Sí, yo sé.

Vargas dice que le den un proyecto a largo plazo y que prácticamente consigue la clasificación a Qatar. Diego afirma que los resultados que ha obtenido lo avalan para dirigir la Selección. ¿A cuál de los dos le vas?

Cualquiera puede ser opción, pero vos le decís, “profe Vargas, venga”, le das un contrato por un año, le ponés los objetivos, usted llega a la Copa Oro y si llega mínimo al tercer lugar se le renueva el campeonato para el siguiente año y te va a decir que no. ¿Entonces? ¿Creés que solo por clasificar te voy a dar un año más? No, hay objetivos que se deben cumplir.

¿Vos sugerís que el próximo técnico de la Selección Nacional debe ser contratado por objetivos?

Claro, el contrato de Pinto estaba blindado, fijate que escuché que salía mejor indemnizar a Pinto y poner a otro que terminar con él, si vos decís que tenés un contrato de cuatro años con la selección vas a estar tranquilo. ¿Cómo te corren? Pierden partidos y ahí seguís, pero si vos les decís que si en un año no logras un objetivo te vas, por ejemplo, se está clasificado a la fase de grupo que de cuatro equipos van dos para la hexagonal, si vos no pasás para qué vas a tener al entrenador ahí, estamos en nada, porque uno de los objetivos no se logró.

¿Castellón podría ser una buena opción?

Claro que sí, ha trabajado y lo ha demostrado en equipos pequeños, también lo hizo en Marathón porque con Honduras Progreso fue campeón y al Vida lo rescató, entonces dice que está preparado.

Verdadero o Falso con el Tilguath

¿Es Reynaldo Tilguath un prospecto para el fútbol de Honduras como entrenador?

Verdadero

¿Vas a ascender a la primera división?

Confió en Dios que sí

¿Un técnico extranjero es la mejor opción para la Selección Nacional?

Falso

¿Vendió el “Chino” Tilgualt algún partido para la Selección Nacional?

Falso

¿Te has agrandado por la actualidad que estás viviendo?

Falso

¿Olimpia sigue siendo un equipo que mete miedo?

Falso

¿Son honestos los directivos del fútbol de Honduras?

Falso.