Yerlis Camacho, la colombiana que se enamoró de La Ceiba

Yerlis Camacho es el amuleto de la suerte de la Selección de Colombia que radica en Honduras. La berraca oriunda de la "capital del vallenato" (Valledupar) llegó como una estudiante y luego se abrió paso para hipnotizar a todos con su belleza, conocimiento y perserverancia. Pero terminó enamorada de La Ceiba, así que se quedó para convertise en la imagen de "Technos Design". Fuera de ello es una apasionada de los deportes a la que le encanta el fútbol. ¿Y qué le ha gustado del país? ¡Que ella nos cuente!

Las espectaculares fotos de Yerlis Camacho, la bella colombiana que vive en Honduras

¿Después de un año y medio, ¿qué te ha atrapado de Honduras?

"La novia de Honduras", definitivamente me encanta La Ceiba, además de donde yo soy es pura costa (Valledupar), así que me identifico un poco. Honduras tiene lugares hermosos, no sé por qué ustedes mismos se quejan. ¡Hay que explotarlos!

¿Sé que eres una apasionada al fútbol... pero en un Honduras vs. Colombia a quién le harías porras?

¡Hay Dios mío, qué pregunta! Pero me encanta mi país, lo siento ja, ja, ja. No sabes lo emocionada que estoy con el Mundial. Cuando estoy en mi casa monto mi grupito para hacerle barra a la Selección, pero no creas, a Honduras también le echo mi barrita ja, ja.

¿Cómo crees que le irá a Colombia en Rusia 2018?

Excelente, yo confío 100% en este equipo. Sé que estos pelados son de lo mejor, siempre que juegan hay sorpresas, pero ganemos o perdamos estoy con ellos hasta el final.

¿Alguna locura picante si traen la Copa?

Pues saldría corriendo a la calle gritando "ganamos" ja, ja, ja. Sabes, yo tengo una pitoreta y los vecinos ya saben cuando juega Colombia porque yo armo los escándalos.

¿A cuál futbolista colombiano ves como un papasito?

A mí me encanta James Rodríguez, más ahora que lo dejó la mujer... él sería el elegido. Me encanta su estilo de juego, su físico, ¡wow!... ese pelado está completito.

¿Completito cómo para comérselo?

Naa, naa, naa... no me metas en esos rollos porque qué tal que después venga a decir "ajá, cómo está eso que para comerme". Tiene lo suyo...

¿Qué tienen de especial las mujeres colombianas que enloquecen a los hombres?

Pues mira, tenemos carisma, somos perseverantes. Si no tenemos algo luchamos para conseguirlo. Además, somos hogareñas y mujeres berracas aparte de bonitas... creo que las novelas nos dan buena imagen y lo físico no todas somos plásticas, conmigo no va ese plan, siento que no tengo esa necesidad.

¿Su reacción cuando probó su primera baleada?

Fue en el aeropuerto, me senté en un restaurante y la probé... estaba delicioso, la verdad que me volví adicta. Yo soy una hondureña más ahora, hasta bailo punta. La cultura garífuna son únicos en lo de ellos, cocinan rico y cuando se ponen a bailar yo me les pego.

¿Y el guifiti?

No lo he probado, esa tarea la vamos a tratar de cumplir este fin de semana.

¿Tu noche perfecta?

Un buen vallenato con gente que goce el momento y una buena agua ardiente.