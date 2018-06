Reinaldo Tilguath no sería registrado como entrenador del Infop en Liga Nacional

Reinaldo Tilguath hizo historia con el Infop al ascenderlo a Liga Nacional tras estar apenas un año en Segunda. El exjugador ha comenzado su carrera como entrenador de manera exitosa al agenciarse ya el cupo en el máximo circuito del balompié catracho pero detrás de eso hay una historia pues él no está registrado como entrenador del conjunto capitalino.

Tilguath no ha terminado su curso de entrenador y le faltan unas clases, ante ello en los dos torneos de Ascenso fue registrado como kinesiólogo.



Es por ello que en Liga Nacional se visualiza que no sea registrado como mandamás titular, de momento este puesto lo tiene Marvin Henriquez y parece que cuando inicie el Clausura, pasará lo mismo.



De igual manera no afectaría en mucho al trabajo del nuevo inquilino en Liga pues Tilguath sí estará en el banquillo al momento de los encuentros y de hecho, él mismo sabe que existen muchas posibilidades que suceda mientras termina sus clases y se le dé el cartón donde se reconozca que puede dirigir en Liga Nacional.

ÚNICO TÉCNICO DEL INFOP



Tilguath tomó al Infop en el 2015 cuando se encontraban en Liga Mayor y logró ascenderlo en el 2016 al ganarle la final al San Lorenzo de Valle. La directiva ya lo ha ratificado en el cargo para la campaña de debut que comenzaría a finales del mes de julio y donde jugarían de local en Danlí.