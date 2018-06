Reynaldo Tilguath: "En primera estará el 90% de este plantel"

Reynaldo Tilguath ha hecho posible lo que parece imposible. Ascendió a un equipo a la Liga Nacional en un su primer año en el Ascenso de Honduras.

Tilguath comandó el proyecto del INFOP y el sábado anterior conquistó un campeonísimo que le permite ser el nuevo equipo de la Primera División del país tras ganarle la final del Clausura el Villanueva.

Tras conquistar el título, Tilguath manifestó que: "me pone feliz por los jugadores, esto lo lograron ellos, han sufrido mucho, fueron denigrados en su momento y supieron salir adelante".

El exjugador del Olimpia, Motagua y Platense, quien aún no tiene su título como entrenador profesional, aseguró que: "es algo que lo tengo que hablar, si me toca terminar lo que está pendiente, lo hago sin problema, esto de ser entrenador no es fácil, pero me enfoqué a trabajar con los muchachos para conseguir el objetivo y lo hemos logrado".

El "Chino" aún no tiene su licencia para dirigir e incluso con el INFOP, él no estaba inscrito como técnico principal, aunque el trabajo de preparación ha estado bajo sus órdenes.

Por otro lado, Tilguath confirmó que ahora que han ascendido, él respetará el plantel de jugadores con el que logró llevar al INFOP a la Liga Nacional. "Yo le dije a los muchachos que en Primera estará el 90 % del plantel, se lo merecen, han trabajado mucho para esto".

HISTORIA PURA

El INFOP es el tercer equipo que logra ascender en su primera año en Segunda División tras el Real Maya (Cobras) 1991 y el Sula de La Lima en 1983.