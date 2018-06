Rubilio Castillo: “Yo no le he cerrado las puertas a Motagua”

La Selección Nacional de Honduras arribó este día al país tras los amistosos ante Corea del Sur y El Salvador, juegos en los que cayeron 2-0 y 1-0, respectivamente.

Dentro de la comitiva, llegó Rubilio Castillo quien adelantó que se tomará unos días de vacaciones y luego definirá el equipo donde jugará.



“Todavía no sé nada y de momento vengo con la mentalidad de poder disfrutar de mi familia y poder arreglar esta situación, tendría que tomarme mi tiempo y después veremos”, comenzó diciendo.



El ariete por momentos soltó palabras que sonaron a despedida pues la dirigencia azul le quiere renovar, Castillo dio palabras de agradecimiento y pidió que lo entendieran.



“Motagua es el equipo que me dio a conocer y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa gran institución pero vamos a esperar lo que pasa, uno simplemente trata de hacerse valer, yo respeto a los directivos y mi gratitud siempre la tienen, espero que me lleguen a entender porque sé que tengo buena comunicación con ellos. Te soy sincero que el tema lo está manejando mi representante y sería algo lindo ir al extranjero", explicaba.



¿Pero jugarías en Olimpia si llega una mejor oferta? Se le preguntó al ariete y este brindó una respuesta que deja muchas interpretaciones en el aire.

“No te podría contestar eso porque estaría fuera de los límites, vamos a esperar que pase el tiempo y a ver qué pasa, es algo lindo que los equipos de aquí del país se interesen en el trabajo de uno. Mi gratitud siempre Motagua la va a tener porque fue uno de los equipos grandes que creyó en mí”.



Tras esta respuesta, se le insistió sobre el interés del albo tomando en cuenta que él es un referente de los azules y si por ese amor, diría que no a la posibilidad de jugar en Olimpia, a lo que Rubilio nuevamente brindó una respuesta que no descarta para nada su eventual llegada al León.



“Es que no te lo podría responder en estos momentos (sobre llegar a Olimpia), vamos a pensar y así tomar la mejor decisión para mi familia. Esperamos que lo mejor venga y te lo digo, estoy agradecido con Motagua porque me han apoyado y esto es fútbol, hay veces que se llega a un feliz término aunque en ocasiones no, vamos a intentar y manejar con calma”, soltó.



Eso sí, tampoco cerró la posibilidad de renovar con el Ciclón Azul. “Es que yo no le he cerrado las puertas a Motagua porque para mí es una gran institución pero en el caso de no llegar a un arreglo se tendrá que entender, yo tengo buena comunicación con la directiva”, concluyó.