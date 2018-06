Reynaldo Tilguath explica cuál es su problema para dirigir en Liga Nacional

El técnico Reynaldo Tilguath ha logrado ascender a la Liga Nacional al Infop de Tegucigalpa, pero uno de los mayores problemas que cuenta actualmente es que no tiene la licencia A para dirigir el Primera División.

El timonel ya cuenta con la licencia C y está cerca de culminar la B, pero para dirigir en Liga Nacional necesita tener la A, es por ello que Tilguath explica cuál es el problema.

"En estos dos meses me tengo que poner al día en las clases para tratar de que me den el título y por lo menos que me den esa oportunidad de sacar ese tercer nivel para poder dirigir que es lo que deseo", dijo Reynaldo Tilguath.

Y agregó: "No es que me quera saltar tranca ni nada por el estilo, he estado estudiando ya dos niveles, pero debo algunas clases y hay algunos del Colegio de Entrenadores que no lo miran a uno como futuros entrenadores sino como rival".

En el registro Tilguath aparece como kinesiólogo del Infop, pero el estratega espera culminar su segundo nivel para luego comenzar a prepararse para tener la licencia A y seguir su aventura con el conjunto capitalino.

"El segundo nivel es porque no he tenido tiempo, algunos profesores me iban a dar la nota y no han podido entregarla porque ellos también pasan ocupados el caso de Fayto, él se le olvidó ponerme la nota y la tiene, también psicología del deporte que la saqué en Unitec con otros técnicos que estaban allí", expresó el "Chino".

Además añadió: "Es donde tengo problemas, pero en esta semana las iré a dejar las notas para que me pueden solventar y poder contar con el primero y segundo nivel que sería B y C".

Una de las opciones que espera tener para seguir dirigiendo al recién ascendido es. "Solo me faltaría el A, pero creo que uno puede ser monitor, que es dirigiendo y estudiando. El caso de Roger Espinoza fue así, solo es que nos queramos ayudar", comentó.

Una de las cosas que deja muy claro es que. "No conozco a los del Colegio de Entrenadores con los que he tenido conversación y hablado sobre mi situación es el licenciado Garay y Jorge Jiménez, pero de allí no he hablado con nadie más".