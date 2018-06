Tyson Núñez: “Ahora al Olimpia llega cualquiera”

El veterano delantero Milton Omar “Tyson” Núñez considera que el fútbol lo sigue premiando porque a sus 45 años de edad está por renovar contrato por un año con la Universidad de San Carlos de la segunda división de Guatemala.

Olimpia anuncia que adelanta la fecha de inicio de su pretemporada

El objetivo del orgullo de Sambo Creek y nuevo analista de DIEZ TV para el Mundial de Rusia, es ascender a primera división con la U y luego colgar los botines, tras una carrera de 27 años continuos, aunque no descarta jugar al lado de su hijo Milton Josué con Victoria, al que considera el equipo de sus amores.

¿Es más difícil a su edad jugar en segunda que en primera por el tema de la dinámica?

Sí se corre más en segunda división, hay más derroche físico, en Guatemala la segunda es muy dura, hay mucha competencia, pero me he podido acoplar bien, lo importante es tener mente joven.

¿Le gustaría retirarse ascendiendo con San Carlos a primera división?

Por su puesto, esa es la mentalidad, me he propuesto como objetivo ascender a primera división y retirarme en Liga Nacional jugando algunos partidos con la “U’ de San Carlos, luego colgaría los tacos, pero seguiría ligado al fútbol en otra faceta como coordinador de categorías inferiores.

¿Ha recibido alguna oferta a sus 45 de algún club de primera división?

Por ahora no, no hay nada de eso, Universidad de San Carlos es mi prioridad como muestra de agradecimiento a la dirigencia que ha respetado realmente mis condiciones contractuales, ha respetado mi trabajo y eso para mí vale mucho.

¿Qué opina del título de Marathón?

Quiero felicitar a Marathón por su título, en ese equipo jugué un tiempo, creo que se merecía el campeonato por la gran campaña que hizo, en su momento me abrió las puertas donde tuve la bendición de ganar un título.

¿Qué opina de la sequía de títulos del Olimpia donde usted jugó y ganó campeonatos hace algunos años?

Está pasando por mala racha, independientemente del buen plantel las cosas no se dan, no todo el tiempo va a tener las copas en la mano, los otros equipos se arman para ganar un torneo. Creo que en el Olimpia hace falta reestructurar, hace falta que muchos futbolistas dejen de jugar en el aire, tienen que poner los pies en la tierra, creen que porque visten la camisa de Olimpia ya tienen el título. Vestir esa camisa significa títulos.

¿Cree que algunos futbolistas cumplieron su ciclo en el club?

Creo que sí, antes costaba llegar a Olimpia, ahora llega cualquiera, en mi tiempo había gente con mucha experiencia, hoy día llegan jugadores sin hacer grandes cosas, por dos o tres partidos buenos ya son contratados.

Y de los extranjeros que han arribado al León, ¿qué opina?

No han llenado las expectativas, pero ellos no tienen la culpa, ese es tema administrativo, aunque un extranjero en todas partes del mundo siempre se le pide que marque la diferencia, pero si no llenan las expectativas son los primeros en marcharse, porque a veces cuesta acoplarse a los países.

¿Cree que Júnior Lacayo triunfe en Olimpia?

Creo que sí, tiene talento, ojalá le vaya bien en Olimpia, hizo un gran torneo en Marathón, le deseo lo mejor de los éxitos porque ha trabajado mucho para eso, creo que la puede romper, pero la camisa pesa, Júnior se dará cuenta por sí mismo.

¿En el ocaso de su carrera quedó algo pendiente por hacer?

No, no creo, todo lo que he vivido en el fútbol ha sido de satisfacción y orgullo, he representado dignamente a mi país en el extranjero, no tengo deuda alguna en el fútbol, mi carrera ha sido bendición de Dios, todavía me está premiando al mantenerme activo a los 45 años de edad.