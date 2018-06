Falcao y James encabezan los 23 escogidos de Pekerman para Mundial de Rusia

El técnico de la selección colombiana de fútbol, José Pekerman, presentó hoy en Italia la lista de 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018 que está encabezada por el centrocampista James Rodríguez y el artillero Falcao García.



Pekerman incluyó entre sus elegidos al defensor central del Milán de Italia Cristian Zapata, y al volante defensivo Abel Aguilar, del Deportivo Cali, quienes lograron recuperarse de lesiones que hicieron dudar de su participación en la Copa del Mundo.



El grupo de 23 jugadores colombianos en el Mundial de Rusia fue conformado a partir de 35 nombres que Pekerman había preseleccionado.



La lista definitiva fue divulgada por la Federación Colombiana de Fútbol a través de un video en el que cada jugador cita el nombre de uno de sus compañeros escogidos, comenzando por Falcao.





Aparte de James y de Falcao, las estrellas del equipo, también destacan el centrocampista Juan Guillermo Cuadrado, del Juventus, y el defensa central Davinson Sánchez, del Tottenham (Inglaterra).



Por sus sobresalientes actuaciones el técnico Pekerman le dio su voto de confianza a Johan Mojica, lateral en el español Girona.



También se hizo un hueco en el equipo el delantero del Brighton (Inglaterra) José Heriberto Izquierdo.



En el ataque, además de Falcao quedaron Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, al igual que Miguel Ángel Borja, que le brindan a Pekerman posibilidades de cambiar los esquemas tácticos en caso necesario.



Quien no pudo quedar entre los 23 convocados fue el central William Tesillo, que jugará la próxima temporada con el León mexicano, y que estuvo con la selección en su preparación en Milán.



El viernes pasado en Bérgamo (norte de Italia), Colombia jugó un amistoso con Egipto, lance que no pasó del 0-0, resultado que no satisfizo al técnico que, de todos modos, dijo estar tranquilo porque el equipo creó al menos media docena de oportunidades de gol.



Colombia viajará en los próximos días a Kazán, su "cuartel general" en Rusia.



En el Mundial, Colombia hace parte del Grupo H con Polonia, Senegal y Japón.



La lista de seleccionados quedó así:



Porteros: David Ospina (Arsenal-GBR), José Fernando Cuadrado (Once Caldas) y Camilo Vargas (Deportivo Cali).



Defensas: Santiago Arias (PSV-NED), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG), Yerry Mina (Barcelona-ESP), Johan Mojica (Girona-ESP), Óscar Murillo (Pachuca-MEX), Davinson Sánchez (Tottenham-GBR), y Cristian Zapata (Milán-ITA).



Centrocampistas: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors-ARG), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Jefferson Lerma (Levante-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Bayern Múnich-GER), Carlos Sánchez (Espanyol-ESP) y Mateus Uribe (América-MEX).



Delanteros: Carlos Bacca (Villarreal-ESP), Miguel Borja (Palmeiras-BRA), Radamel Falcao García (Mónaco-FRA), Luis Fernando Muriel (Sevilla-ESP) y José Izquierdo (Brighton-GBR).