Convocatoria oficial de Perú para el Mundial de Rusia 2018

El delantero Paolo Guerrero, autor de dos goles en el partido amistoso del domingo ante Arabia Saudí, encabeza la lista oficial de convocados a la selección de Perú para disputar el Mundial Rusia 2018, según informó hoy la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Ver: Calendario completo de la Copa del Mundo Rusia 2018



La selección peruana sumó ayer su triunfo número 14, en forma consecutiva, con el 3-0 del partido amistoso ante Arabia Saudí en Suiza con goles anotados por Guerrero y André Carrillo.



El capitán peruano retornó a la selección después de que el Tribunal Federal Suizo suspendió la inhabilitación de 14 meses por dopaje que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Con el regreso de Guerrero a la Blanquirroja, el centrocampista Sergio Peña, del Granada español, salió de la lista de 23 jugadores de Perú, según comentó este domingo el propio jugador en sus redes sociales.



"Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera", señaló Peña, de 22 años, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Guerrero le respondió a su compañero, en la misma red social. "No hay tiempo para que estés triste, sé que duele, pero toma esto como una revancha, míralo positivamente y trazarte tus objetivos personales en el fútbol, enfocarte hasta dónde quieres llegar".



"El fútbol da revanchas y muchas, estoy seguro que te las cobrarás, sabemos del talento y calidad que tienes", agregó el delantero que se prepara junto al equipo para el próximo amistoso ante Suecia.



Gareca citó en un primer momento a 24 jugadores y el pasado martes desconvocó al zaguero Luis Abram, del Vélez Sársfield argentino, aunque la habilitación de Guerrero lo obligó a dejar a otro jugador fuera de la lista de peruanos que participarán en el Mundial de Rusia.



En el Mundial, Perú forma parte del grupo C con Francia, Australia y Dinamarca.



- Lista de seleccionados:



Porteros: Pedro Gallese (Veracruz-MEX), José Carvallo (UTC), y Carlos Cáceda (Municipal).



Defensas: Luis Advíncula (Lobos-MEX), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz-MEX), Alberto Rodríguez (Junior-COL), Anderson Santamaría (Puebla-MEX), y Miguel Trauco (Flamengo-BRA).



Centrocampistas: Pedro Aquino (Lobos-MEX), Wilmer Cartagena (Veracruz-MEX), Christian Cueva (Sao Paulo-BRA), Edison Flores (Aalborg BK-DEN), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes-POR), Andy Polo (Portland Timbers-USA), Renato Tapia (Feyernoord-NED), Yoshimar Yotún (Orlando City-USA).



Delanteros: Paolo Guerrero (Flamengo-BRA), André Carrillo (Watford-GBR), Raúl Ruidíaz (Morelia-MEX) y Jefferson Farfán (Lokomotiv-RUS).