Mario Balotelli: "Hoy no sé si es racismo o celos"

El delantero italiano Mario Balotelli, compareció en conferencia de prensa en la previa del amistoso ante Holanda en donde respondió a las interrogantes de la posibilidad de ser el capitán de la selección bajo el mando de Roberto Mancini.

Mario fue claro en que esto representaría una oportunidad en contra del racismo, aunque no tiene claro si los ataques son parte de 'celos'.

"Creo que a veces es más fácil hablar con la gente que no se entiende que hablar de racismo. Esta es una cosa compleja, incluso lo experimenté cuando estaba joven. Hoy no sé si es racismo o celos, pero me sigue doliendo mucho y me irrita que siga sucediendo estas cosas", comenta.

Es por ello que considera que en Italia ya es tiempo que "cambie un poco y se vuelva una nación más abierta" como ha sido en el caso de Francia o de Inglaterra. "Ha llegado la hora de despertar".

A lo largo de su carrera y en su adolescencia Balotelli ha sido víctima de muchos ataques de esta índole que inclusive lo llevaron a caer en mal comportamiento. Sin embargo, ahora en su etapa en el Niza, parece haber mejorado, tanto en lo mental como futbolísticamente.