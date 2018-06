Infop jugará en Liga Nacional con otro nombre y diferente logo

Infop es el inquilino de moda en la Primera División del fútbol hondureño. Los capitalinos, que vencieron en las finales del Apertura 2017 y Clausura 2018 del Ascenso al Villanueva, ascendieron de manera automática a Liga.

Pero el nombre 'Infop' y el logo con el que jugaban, que representaba al Registro Nacional de las Personas, quedará en el olvido.

Los directivos del equipo verde y negro han oficializado que la institución deportiva pasará a llamarse Tegucigalpa FC y también tendrán nuevo logo.



El cambio obedece a hacerse sentir más identificados con la capital de la República de Honduras, la cual tienen como sede, aunque es algo ilógico e irónico, pues sus juegos de Liga Nacional no los disputarán en tierras capitalinas.



Infop, ahora Tegucigalpa FC, no tiene definida su sede en la que disputará sus encuentros de local, tentativamente tienen en el radar los estadios de Choluteca, Siguatepeque, Comayagua y Danlí.

EL CAMBIO DE NOMBRE YA ESTABA



El cambio de nombre del equipo no se decidió de un día para otro, eso hace meses estaba planificado, solo que no se había podido hacer ya que los organizadores de la Copa Presidente les dijeron en su momento que el equipo ya estaba inscrito como 'Infop' y si lo cambiaban ya no podrían disputar la última edición de la misma, torneo que coronó monarca a Marathón.