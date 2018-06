El Vida de La Ceiba podría perder su categoría en Liga Nacional

Da la impresión que los aficionados más sufridos en el próximo torneo de Liga Nacional serán los del Vida, porque el equipo no sale de la crisis que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, en los últimos cuatro años el presidente Roberto Dip ha sido el soporte económico de la institución, sin embargo, anuncia que no tiene más recursos para seguir aportando al club.

“El equipo está en crisis permanente, se ha ido resolviendo de alguna forma, pero no puedo seguir aportando, necesito ayuda, de lo contrario el equipo podría perder la categoría si el pueblo ceibeño no apoya a la institución”, advierte Dip.

En la actualidad el representativo cocotero no tiene técnico confirmado para el torneo Apertura, tras la salida de Héctor Castellón, quien fichó por un año con Juticalpa, tampoco se anuncian refuerzos, a la plantilla del torneo anterior se le adeuda un mes de salario y apenas cuentan con cuatro patrocinadores.

“Tenemos un déficit porque los patrocinios no ajustan. La inversión del Vida al año es de 10 millones de lempiras. Con las actividades, taquillas y patrocinios no ajusta y al final queda un déficit de 3 millones de lempiras que me toca poner de mis recursos y con la crisis del país mi empresa no tiene capacidad para seguir aportando esas cantidades”, advirtió.

Según Dip, la planilla mensual es de 925 mil lempiras por lo que necesita el respaldo de la empresa privada, gobierno y sobre todo el apoyo de los aficionados, pues adelanta que el club podría perder la categoría si no es acuerpado.

“Si no hay condiciones diferentes, si tampoco hay más apoyo, no seguiré como presidente del Vida, estamos negociando con posibles nuevos patrocinadores, estamos esperando la respuesta del gobierno de la República para que nos apruebe los 5 millones de lempiras a los equipos de tabla media hacia abajo, estamos esperando que la alcaldía de La Ceiba apoye al club, la empresa privada y los aficionados que asistan 4 mil en cada juego si eso no pasa no sigo al frente del equipo”, reiteró..

Castellón

Sobre la salida del técnico Héctor Castellón, quien firmó con Juticalpa, dijo: “Recibimos la salida del profesor Castellón con tristeza, pero no fue sorpresa porque sabíamos que podría tener mejores ofertas que las del Vida, le deseamos éxitos porque hizo un buen trabajo en el club, ahora vamos a trabajar para buscar su sustituto”, y añadió: “No nos sorprende porque ya nos había dicho que tenía la posibilidad de salir de la institución, pero a uno grande, la verdad nos sorprendió cuando salió publicado que había firmado con Juticalpa. Esperábamos verlo en Olimpia o Motagua”.

Con relación a los sustitutos de Castellón, manifestó que hay varios técnicos nacionales y extranjeros que han enviado sus currículum para ocupar el banquillo.

“Estamos buscando su sustituto, hay varios nombres como Jorge Pineda, Raúl Sambulá, Reynaldo Clavasquín, Francisco Pavón, Ramón Reyes, Eduardo Prado, Emilio Umanzor, Carlos del Toro, Mauro Reyes, también hay colombianos, argentinos y uruguayos, vamos a analizarlo con los otros directivos para ver por quién nos decidimos”, expresó.

Descenso

En reunión de Liga Nacional la semana anterior, Vida presentó una moción para que se eliminara por tiempo prudencial el descenso, con el objetivo de abaratar costos y darle oportunidad a futbolistas canteranos.

“Otra alternativa para que el Vida pueda participar en el torneo es bajar la planilla eliminando el descenso por un tiempo, eso permitiría a los equipos bajar las planillas, esa moción que presentamos en la reunión de Liga Nacional está tomando fuerza, está teniendo eco en otros equipos que también están pasando situaciones económicas complicadas”.