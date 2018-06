Héctor Vargas: “Me gustaría fichar a Alex López, pero es caro”

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, brindó una extensa entrevista al programa "Al Grano" de GO TV en la que explica cómo está viviendo la celebración del campeonato con Marathón. Habla de la rivalidad que ha mantenido con Diego Vázquez y de los futbolistas que busca como refuerzos.

Felicidades, primero que nada por el título de campeón.

Gracias, estoy con la felicidad todavía de festejar un campeonato, que se esperó bastante tiempo en San Pedro Sula y lo pudimos lograr.

¿Cuéntenos de donde viene usted?

Yo nací en un lugar que se llama Ibarreta, en el departamento de Formosa, en Argentina, en el norte del país, en el límite con Paraguay. A los 15 años agarré un bolsito con todos los sueños dentro para ser un futbolista profesional y me fui a Buenos Aires, con otro amigo de la misma edad. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, mi mamá quedó con cinco hijos y yo me fui buscando ese sueño. Me acuerdo que dormí en una estación de trenes y al otro día viajamos a un lugar de la casa del hermano de mi amigo, me probé en La Plata y me quedé en el club, empecé mi camino como futbolista hice todo el recorrido amateur en reserva y en primera en el 82, me fui de Estudiantes hacia Temperlei, allí estuve tres años y medio, luego salgo de allí al equipo rival que era Gimnasia, salgo de allí y me voy a Colombia, vuelvo de estudiante a La Plata y juego 3 años mas en el 88 al 91 y termino mi carrera a los 31 años

¿Su infancia estuvo lejos de su familia?

Mi infancia fue muy feliz, lo único malo fue cuando mi padre murió, viví con mis hermanos, yo era el cuarto de una familia de cinco varones, mi mamá buscando la niña tuvo los cinco varones y todos jugamos al fútbol. Mi mamá trabajaba como enfermera en un hospital, cuando murió mi padre, a ella le toco sola, pero salimos adelante. Ella es alemana y mi papá brasileño, así que tengo una mezcla, nos criamos en un pueblito pequeño con el sueño de ser futbolista. Mi padre era futbolista de pueblo, amateur y tuvo todas las ganas de lograr cosas

¿Casi 15 años en el fútbol profesional por qué decidió retirarse?

Porque ya me había tocado ser capitán en todos los clubes que estuve e inclusive en Colombia fui capitán de Bucaramanga, siempre fui líder de los equipos, me retiré y luego comencé la carrera como entrenador.

¿Algún apodo que recuerde?

Me decía el León por mi pelo, me parecía Puyol.

¿Aquí le dicen Profe Vargas?

Si aquí me dicen así, a los 33 años empecé a entrenar a los de reserva de La Plata y logré debutar Juan Sebastián Verón, que ahora es presidente de Estudiantes, jugó en el Chelsea, Manchester United. También hice debutar a Martin Palermo, fueron varios futbolistas los que tuve en Estudiantes. Luego me fui a Argentinos Junior como técnico de reserva, arranqué joven mi carrera de técnico, en el 94, a los 35 años dirigí la primera de Estudiantes, después me fui al Toluca de México, luego regrese a Argentinos Junior y en el 97 me llamó el Doctor Nazar y me vine a Honduras.

¿Su familia está aquí?

Yo tengo mi primera esposa, hace 20 años me divorcié, el fútbol me llevó a eso. Ahora tengo a mi esposa en Honduras, se llama Laura y son tres hijos hondureños, una de 17 años que se llama Sofia, Héctor Estefano de 13 años y Héctor Matías de cuatro. Son mi vida, me empujan para que tenga las mejores decisiones.

¿Son catrachos netamente?

Sí, todos, mi esposa nació el Hato de Enmedio, así que un saludo a todos los que me están viendo en esa colonia.

¿Su esposa dice que usted es un pan de Dios?

Lo que pasa es que yo nunca me enojo fuera de las canchas, nunca le he pegado a un hijo cuando ella los regaña, yo soy el que tengo que salir, mi esposa es dura con el tema de la enseñanza con los hijos yo soy el mediador.

¿Y ellos que son Marathón u Olimpia?

Mire, son Victoria, se quedaron muy encariñados con el equipo jaibo, claro, después tienen que ir donde va el papá está.

¿Su hija es futbolera?

Sí, mi hija lo es, es de las que llora y sufre en los partidos ellos me apoyan en todo lo que emprendo.

¿Usted es fanático de las películas caceras?

Yo tuve un video club de películas en Argentina, y cuando dejé el fútbol trabajé en el video durante un tiempo para saber qué película recomendar. Sí, miro películas en casa y ahora que estoy en San Pedro Sula busco un momento para ver, en mi casa tengo un cuarto donde tengo mis cosas, entre ellas las películas y videos de fútbol. Agarro mi mate y me siento a ver, ellos saben que no deben de molestarme cuando estoy allí, me gustan mucho las películas de suspenso las que lo hacen pensar a uno.

¿Usted ayuda mucho a las personas más necesitadas?

Me gusta mucho colaborar con la gente cuando me piden ayuda, inclusive trato de colaborar con sus sueños, si veo personas con posibilidades trato de impulsarlos, ayudaros económicamente y bueno cuando hay actividades siempre trato de hacerlo, cuando llegué al Olimpia, había un muchacho que recoge plásticos, anda por toda la ciudad, pero él sufre de Sida, más de una vez le di dinero para apoyarlo.

¿A los jugadores les ha echado la mano hasta tal grado que les ha dado de comer?

Muchas veces, en Victoria tenía la posibilidad de ayudar, sobre todo a los futbolistas que estaban sin cobrar sueldo y mandar a comprar con alguien. A Héctor Castellanos y a Félix Crisanto, a estos muchachos que hoy tienen su posibilidad de estar bien, me quieren mucho porque los ayudé cuando lo necesitaron.

¿Usted les dice las verdades a los medios en sus caras, es usted de carácter fuerte?

Yo cuando estoy en mi trabajo trato de ser auténtico, me parece que no tengo que andar ocultando nada de lo que yo creo que entiendo el fútbol cuando quieren hacer creer que es inocente y puro es muy difícil mantenerse cuando sabemos que en la FIFA hay corrupción y que no ha llegado a nosotros a nuestro fútbol y hacernos creer que nosotros somos inocentes y no es así en el fútbol hay mucho tráfico de influencias.

¿Alguna vez usted recibió una oferta de estas?

Ofertas que me ofrezcan perder un partido nunca, para ganar un partido hay ofrecimientos que por ejemplo, un equipo está por descender a otro club que no tiene nada que perder, existe esa posibilidad siempre hay aquellos que llaman y dicen vamos a ofrecer para que ganen es una motivación para un equipo, me han ofrecido premios y nunca acepté, yo quiero ganar porque es mi trabajo.

¿Nunca le pasó como Primitivo Maradiaga?

De ofrecer un dinero para ganar hay muchos equipos que lo hacen,en el caso de Primi es porque era a nivel de selección, yo creo que a ese nivel él tenía que haberse manejado diferente, comunicar a la Federación de inmediato.

¿Profe Vargas, cuál ha sido el motivo de su rivalidad histórica con la Barbie?

Con Diego es un poco más para la prensa. Nosotros comemos asado con el embajador argentino, hemos estado con la familia, cuando él hizo el curso a Argentina, él habló con mi hijo de mi primer matrimonio, que es amigo desde cuando estaba en Copán e inclusive cuando agarró el Motagua, un amigo en común que tenemos, se llama Víctor Sánchez, con Yanuario Paz nos juntamos para tomar un café y yo le expliqué algunas cositas para formar su cuerpo técnico y después la prensa empezó a armar ese pleito Vargas-Vázquez y le seguimos el juego.

Pero si han habido dimes y diretes o es un show mediático?

Es un show mediático, si nosotros vamos con el embajador Juan José Castelli, comemos asado o empanadas, hablamos tranquilos.

¿Son amigos?

No somos amigos, pero tenemos una buena relación. Si hay que juntarse nos juntamos y no hay problema, pero esto vende, las disputas de que él está en Motagua y yo en Olimpia fue aprovechado por la prensa, y bueno, a la gente le gusta que eso pase.

¿En algún momento se ha acalorado?

Bueno, él ha reclamado cosas para meter presión al cuarto árbitro, pero también nos saludamos el otro día en el partido cuando terminó el primer tiempo, más o menos uno estudia como es el técnico rival, qué va a hacer, yo le digo a mi asistente Jorge Pineda, “mirá, Diego va a ir a reclamarle a Moncada, andá, decile vos que está dirigiendo bien que todo lo que dice Diego es mentira, él va a reaccionar, así que te van a expulsar a vos y a él, y yo me quedo manejando el partido”, y dicho y hecho, fue Jorge

¿Le jugó la vuelta a Diego Vázquez?

Lo hicimos expulsar y mirá hasta donde llegan las consecuencias, cuando él tiene que decidir sobre los penales, no estaba claro porque tiene toda la gente encima y sacó a Rubilio, al Chino Discua y Vega no patea, entonces no estaba clarito para la decisión de los penales y yo sí.

¿De todos los equipos que le ha tocado dirigir con cuál ha sufrido más?

Yo creo que con el que más me tocó sufrir fue con Victoria porque lo agarré cuando el equipo estaba descendido, tenía 19 puntos, Platense 22. Yo tuve que poner dinero para el entrenamiento, tuve que poner dinero para agua, hielo y allí es donde realmente se sufrió más, pero nos salvamos del descenso y pudimos llegar a una final.

¿De Olimpia sale por la mala relación con Osman Madrid?

Claro, es que cuando Don Rafa (Ferrari) viene de los Estados Unidos, un sábado él dice en el aeropuerto que quiere que continúe en el equipo, que el proyecto estaba bien, que estaba vivo y el lunes yo presenté el informe y me vuelve a decir Don Rafa que la intención es que continúe, que nos reuniríamos el miércoles. Yo sabía que la relación con Osman no era la que uno quiere para trabajar en un equipo, ya estaba muy desgastada e incluso afectándome en la salud, entonces esperé la decisión de ellos y el martes por la tarde comunicaron que estaba fuera del equipo y que ya habían contratado a Restrepo. Así que realmente la relación no fue buena y se deterioró más cuando en los últimos campeonatos yo ganara el cuarto con Olimpia e iba a ser el técnico en la historia con más triunfos y eso a Osman le comenzó a molestar mucho por la relación con Don Rafa, pero bueno se terminó eso y tenemos otro proyecto.

Le están llevando los jugadores al Olimpia.

Me sacan porque no funcioné en el Olimpia supuestamente y ahora que estoy en el Marathón me están llevando los futbolistas para Olimpia, no entiendo a dónde quieren ir, pero bueno si es para el bien del futbolista bienvenido sea.

¿Desde su salida, al León no le va muy bien?

La inversión ha sido mucho más grande, pero yo creo que ese tema Don Rafa lo ha de estar manejando con un poco de severidad, él siempre decía “cuiden el presupuesto” porque este club no tiene para estar gastando por gastar”. Con Restrepo incrementaron presupuesto comprando jugador extranjero que no funcionaron, no creo que Don Rafa esté contento con lo que se gasta y el rendimiento del equipo.

¿Qué cree que este pasando en estos momentos en Olimpia que no se logra recuperar?

Es que Olimpia no tiene la inversión de muchos años atrás. Debe tener a un entrenador que sepa trabajar en tiempos de crisis y eso yo lo que aprendí en Platense, en Victoria. Cuando el Olimpia me da su presupuesto, yo estaba en la gloria porque era muy alto para lo que yo estaba acostumbrado a manejar. Salimos tres veces campeón, ahora cuando otro técnico no esta acostumbrado a trabajar con un presupuesto tan bajo tiene serios problemas. Por eso hay que tener buena relación con el futbolista, potenciarlo, es por eso es que Marathón sacó provecho. En Marathón el presupuesto es el más bajo en los últimos 15 años, en este último campeonato salimos campeones porque con poco se puede hacer mucho, pero con alguien que tenga la experiencia de manejar poco presupuesto.

¿Aspira usted a más?

Claro, yo quiero seguir mejorando con Marathón, quiero que el club vuelva al lugar que estuvo hace algunos años, por eso voy a agarrar la reserva, yo no trabajé todo el año con la reserva porque vi cosas que no me gustaron, ahora tomaré ese grupo y repotenciaré para tener recambios catrachos cuando toque despedirse de algún futbolista.

El Marathón está en crisis y lo hace campeón ¿Cómo se siente?

Contento porque es un objetivo cumplido, pero tuvimos que cambiar la mentalidad de los directivos, de los jugadores, bueno, hasta de los utileros porque tienen la percepción de que uno es una persona intratable. Me lo decía un utilero del Marathón: “Yo lo veía a usted y lo odiaba porque lo miraba tan soberbio” y ahora me ha ayudado mil veces para que por lo menos cumpla con su cena de vez en cuando, nunca me he peleado con el cuerpo técnico que trabajé con un solo jugador que después lo llevé a muchos lugares como fue De León, fue con el único futbolista que he peleado pero después con ninguno, siempre el trato fue como persona y eso lo valoran mucho los futbolistas que he tenido yo creo que cambiarle la mentalidad a Marathón en todo sentido fue lo que hizo que el equipo llegase a ser campeón.

¿A usted le tocó trabajar con las uñas en el Marathón?

Claro, Marathón era un club al que ningún banco le abría las puertas con el tema de lo que paso con Yankel Rosenthal, pero Banadesa le abrió las puertas en este campeonato, mucha gente se acercó y me parece que las cosas mejorarán.

¿Cree que ese tiempo de crisis en el Marathón terminó?

Dependerá mucho de los directivos, pero si es una bocanada de aire para el equipo porque tenían todo cerrado.

¿Si alguna vez le ofrecen de un equipo archienemigo usted aceptaría?

Claro, hace algunos años tuve la posibilidad de ir a Motagua cuando estaba en Victoria, así que sí me llaman otra vez me pondría la camiseta y pelearé con el Olimpia.

¿Por qué no se fue en ese tiempo cuando estaba con Victoria?

Porque querían que fuera solo sin mi cuerpo técnico, pero yo no quise cometer ese error, la Barbie lleva a su gente de confianza, por eso le va bien

¿Ósea desbancaría a la Barbie?

Si te llaman de cualquier equipo tenemos que ir, somos trabajadores, pero por ahora tengo contrato con el Marathón.

¿Cuánto tiempo es su contrato con el Marathón?

Renové por dos años más, pero siempre tengo la idea que si viene un contrato mejor tengo que irme me ha pasado que antes de las semifinales vinieron del Alajuela y me ofrecieron un contrato por los partidos y para el club, pero yo les dije que no podía dejar a mis jugadores, pero que si había una oferta económica muy buena se lo llevaba al directivo y él decidiría, pero por ahora estoy cómodo en Marathón.

¿Se ve usted dirigiendo a la Selección Nacional de Honduras?

Conociendo el tema desde hace mucho tiempo, yo veo que están muy enamorados de los técnicos colombianos, entonces yo no quiero que me pase lo que le paso a Medford, solo un par de campeonatos y después te digan adiós, si no hay un proyecto serio no me seduce dirigir a la selección.

¿Si usted fuera director técnico de la H, cuál sería su 11?

Habría que ver en que momento están, yo siempre miro al futbolista en su momento yo llego a Marathón y estaba Rambo Rodríguez, goleador del equipo y conmigo jugó muy poco porque nunca encontró su momento. De arquero pondría a Donis, es uno de los que puede estar, Figueroa con Leverón de central me parece que son los mejores que han estado en este campeonato, de lateral derecho pondría a Paul Suazo y por izquierda me parecería a mí que podría ser Chama Córdova, tiene un buen rendimiento, de contención a Banegas al lado de Alex López, por derecha me parece que tendría que poner a Quioto, el Choco tirado más atrás y de punta, un jugador de experiencia, que puede ser Bengtson o Carlo Costly, ese sería el equipo.

¿El futbolista se ha enamorado del dinero y ha hecho a un lado el amor a la camiseta?

El futbolista de antes hablaba fútbol en todo momento y ahora hablan del último celular, qué carro tienen. Los jugadores se han hecho más mercantilistas, lo digo en todo sentido los ladrones para el caso, antes no asaltaban a viejitos ni a mujeres embarazadas, había un código, ahora se perdieron todos los códigos de vida y así pasó también en el futbol.

¿Algún secreto tiene para ser un buen director técnico?

Mano a mano con los futbolistas, yo soy muy sincero con ellos en muchos casos he pedido a algunos que estudien, que no le hagan daño a su familia y eso abre los ojos en muchos casos les digo vos no servís para fútbol, creyendo que solo una hora jugando y que así vas a ser profesional, las estrellas internacionales juegan seis horas al día.

¿Actualmente a que jugador le gustaría fichar al Marathón?

Me gustaría ficha a Alex López, con él vuelvo a salir campeón otra vez, pero está caro para traerlo.

¿Algún director técnico que admire?

De los jóvenes hondureños me gusta Membreño, yo siempre digo que tiene un gran potencial, de afuera Guardiola.

¿Como están sus ánimos para el mundial?

Lo veo bien al “10”, cuando veo a Messi me pongo contento, si está bien él sin ninguna duda seremos campeones, ya que es un jugador determinante.

¿En alguna ocasión conoció a Maradona?

Jugué contra él y tengo fotos. Algunas veces les hago bromas a los futbolistas y les digo, este sí jugaba bien, en el celular tengo fotos cuando jugábamos en contra y me ha tocado la época de oro del fútbol argentino, jugué contra Pasarela y Batistuta, muchos jugadores reconocidos y campeones del mundo.

¿Cuáles cuatro cree que quedaran a la final del mundial?

Yo creo que Alemania queda, Brasil, ojalá que Argentina y España

¿Cuál es su favorito para el mundial?

Tengo que decir Argentina fue el país donde nací y me gustaría por Messi.

¿La principal meta que tiene el Marathón?

En realidad, lo que hemos logrado o intentar hacerlo que el equipo no se caiga queremos volver a ser protagonistas.

¿Después del triunfo como se ha comportado la afición?

Exageradamente afectiva no esperaba esto la verdad lo que demostró San Pedro fue efusivo se acaban las camisetas del Marathón tenían 9 años de no ganar.