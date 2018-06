El Real España hará tres o cuatro fichajes más afirmá Martín "Tato" García

El entrenador del Real España, Martín García, confirmó el fichaje del uruguayo Maximiliano Callorda quien llegará para firmar contrato. Habló muy bien de Johnny Leverón a quien venía siguiendo tras su buen trabajo y Marathón y no descartan concretar próximamente el fichaje de Alfredo Mejía, dijo a Radio Internacional.

“El Tato” se encuentra de vacaciones en Uruguay y regresa al país el viernes para preparar el plantel y así comenzar a trabajar en la pretemporada que arranca el 25 de junio. Confirmó que tendrían cinco amistosos, uno sería ante Motagua, así como otros en Centroamérica y posiblemente en Estados Unidos.

LLEGADA DE LEVERÓN: “Johnny era una de las alternativas que teníamos para reforzar en defensa por sus características, lo veníamos anualizando por el buen suceso en Marathón, por su pierna izquierda, su pegada, su salida y es la manera que tenemos de jugar en Real España”.

ALFREDO MEJÍA: “Alfredo es un jugador muy interesante, capitán de Selección con micha experiencia, nosotros tenemos dos jugadores como Camello Delgado y Jorge Claros que son de características similares, pero debemos apostar porque tenemos una triple competencia. Si se llega a dar para nosotros sería un fichaje importante”.

URUGUAYO MAXI CALLORDA: “Es grande, fuerte y agresivo, aguante bien de espalda, podemos decir que es un delantero que reúne las condiciones que hace el trabajo sucio para liberar a otro, tiene gol. Yo siempre trato de interiorizar sobre todo como es como persona. Con Maxi hemos tenido una reunión con Rafa Cánovas acá en Montevideo y nos sorprendió muy bien su manera de pensar”

PRÓXIMOS REFUERZOS: “Hablamos de hacer de tres o cuatro incorporaciones porque para mí es muy fácil llevar uruguayos porque los conozco, pero es una traba lo económico. Si se llega a concretar el tema de Alfredo Mejía sería muy bueno para nosotros, pero tenemos jugadores interesantes en el plantel para armar un equipo competitivo”

RUBILIO CASTILLO: “Es un delantero que no es accesible para nosotros, si me lo ofrecen y Elías Burbara me dice al cierre del día que hay dinero para Rubilio, le entramos porque es un delantero de los mejores nueve de la Liga Nacional”.

DARIXON VUELTO: “Nos sentamos en la mesa pero es un jugador al que tiene que buscar a hacer su futuro en el extranjero, pero es un gran jugador, hablamos de la posibilidad, si se llega a dar es bienvenido. Con su partida perdimos 10 goles porque es un delantero destacado”.