Mundial Trending: Escándalo en selección de México y Rusia evidencia falencias

Nueve integrantes de la selección mexicana convocados para el Mundial de Rusia-2018 desataron una polémica luego de conocerse que estuvieron en una fiesta a la que asistieron damas de compañía, aunque para autoridades del fútbol se trató de una actividad en su "tiempo libre". "¡La verdadera despedida del Tri!", publicó este martes en su portada la revista sensacionalista de espectáculos TVnotas al revelar que los futbolistas estuvieron acompañados "en un encerrón de 24 horas" por 30 'escorts' de alto nivel. De acuerdo con la revista, la fiesta se realizó el pasado sábado por la noche luego de que México venció 1-0 a Escocia en el estadio Azteca en el partido de despedida de su afición. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, comentó a la prensa que no habrá castigos para los jugadores implicados porque "no han faltado a los entrenamientos ni a la concentración".

2 Iniesta no descarta seguir jugando con España después del Mundial

El líder del juego español Andrés Iniesta confirmó este martes, en una entrevista publicada por el diario español AS en su página web, que el Mundial de Rusia debería ser el último de su carrera, pero no descarta continuar jugando con la selección después del torneo.

"Es cierto que este Mundial seguramente pueda ser mi última aparición" en la selección, dijo el centrocampista ofensivo de 34 años, que viene de abandonar el Barcelona para incorporarse al Vissel Kobe de Japón.

"Pero una vez acabe, se analice todo y se empiece en el otro lado veremos las circunstancias. No descarto seguir, aunque entiendo que es difícil", señaló. "No vendría por lo que he hecho, sino si estoy en las condiciones", añadió.