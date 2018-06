Jaín Matute: "Héctor Castellón nos dejó desarmados"

Jaín Matute, uno de los tres presidentes del Vida, lamentó que el técnico Héctor Castellón se haya marchado para dirigir a Juticalpa y de paso llevarse todo el cuerpo técnico que lo acompañó durante el año que estuvo el el banquillo de la institución cocotera.

"Vamos a tener que firmar contratos especiales con los técnicos que lleguen al Club porque luego se van y nos dejan con problemas es el caso del profesor Héctor Castellón que nunca trabajó con asistente técnico, luego se va al Juticalpa y nos lleva al preparador físico (Luis Cabrera) y al preparador de porteros (Roy Posas), nos dejó desarmados en ese sentido"

Y añadió. "Todo el cuerpo técnico del Vida se lo llevó al Juticalpa y nos dejó sin nada, creo que eso no se hace porque aquí le abrimos las puertas, también he escuchado que quiere llevarse al portero Ricardo Canales y otros jugadores por la situación económica del equipo".

Vida todavía no confirma su nuevo cuerpo técnico, tampoco define refuerzos ni fecha exacta de pretemporada, además el presidente ejecutivo Roberto Dip amenaza con dejar el equipo porque no soporta la deuda económica que arrastra con un déficit de 3 millones de lempiras.

"Por la situación económica han descendido varios equipos y lo triste es que después no regresan a Primera División. Vida no tiene apoyo de las autoridades municipales, ni de la empresa privada de La Ceiba. Si los ceibeños no nos ponemos las pilas asistiendo al estadio el equipo es fuerte candidato al descenso, ya hay preocupación en Liga Nacional porque es uno de sus fundadores", cerró.