Wanchope, un histórico de Costa Rica con poca suerte en el banquillo

Hablar de Paulo César Wanchope es sinónimo de goles históricos en la selección y gratos momentos para Costa Rica, pero desde que colgó las botas el espigado atacante no ha disfrutado de mucha suerte en los banquillos.



Con 45 goles en 72 partidos durante su carrera en la selección, Wanchope es el segundo máximo anotador en la historia del equipo, solo superado por Rolando Fonseca, quien marcó dos tantos más que él.



Hasta el momento, Wanchope es el único costarricense que ha anotado en dos Mundiales: ante Brasil en Corea del Sur y Japón 2002 y por partida doble en el Mundial 2006 frente al anfitrión, Alemania, en el partido inaugural de esa Copa del Mundo.



Tras su prematuro retiro de las canchas en 2008 por problemas en las rodillas, Wanchope, quien jugó para clubes como el Manchester City, el Derby County y el Málaga, entre otros, comenzó a prepararse para convertirse en entrenador.



Se aventuró como gerente deportivo del Herediano (2008-2011), como inversionista, directivo y entrenador del modesto club Uruguay de Coronado (2011), y de allí dio el salto como asistente a la selección de Costa Rica con el colombiano Jorge Luis Pinto a la cabeza.

La eliminatoria y el brillante Mundial de Brasil 2014, en el que Costa Rica alcanzó los cuartos de final por primera vez, fueron para Wanchope un gran aprendizaje y la catapulta hacia el puesto de seleccionador tras la polémica partida de Pinto.



El colombiano salió de la selección y acusó a Wanchope de falta de lealtad y de propinarle "puñaladas" por la espalda.



Con casi nula experiencia como entrenador, la Federación Costarricense de Fútbol firmó la arriesgada apuesta de colocar a 'Chope' como seleccionador, tras fallidas negociaciones con entrenadores extranjeros.



Wanchope fue oficializado en el cargo en marzo de 2015 y duró solo cinco meses en el cargo, periodo en el que recibió duras críticas de la prensa y la afición por el mal desempeño del equipo en la Copa Centroamericana y la Copa Oro.



El 12 de agosto de 2015 presentó su renuncia como seleccionador debido a una pelea que protagonizó con un efectivo de seguridad en una tribuna en Panamá, donde observaba un partido entre las selecciones Sub-23 de ambos países.



Posteriormente, en noviembre de 2015, Wanchope asumió como gerente deportivo del Saprissa, el club más laureado y popular de Costa Rica, cargo que desempeñó durante casi dos años con relativo éxito, aunque no exento de críticas por su política de fichajes.



El exdelantero renunció al cargo de gerente en agosto de 2017 y tras unos meses de descanso aceptó hace pocos días el reto de ser el entrenador del Cartaginés, el equipo más antiguo de Costa Rica, fundado en 1906 y que no gana un título desde 1940.



El gran objetivo del Cartaginés es volver a ganar algo, una misión nada fácil para Wanchope, de 41 años, quien de nuevo pondrá a prueba su capacidad en el banquillo y su voluntad de no rendirse nunca a pesar de las adversidades.