Horarios de todos los partidos del Mundial de Rusia 2018 por días

El evento que todo futbolero espera cada cuatro años dará inicio el jueves 14 de junio en el que se abrirá el telón con el partido entre Rusia vs Arabia Saudita a las 9:00 de la mañana.

Contrario a otras justas mundialistas, en esta ocasión no hay un ´grupo de la muerte´, todos están repartidos con fuerzas parejas.

De este lado del mundo los aficionados se encuentran espectantes a lo que pueda pasar con las selecciones de América y más aún con Brasil que para muchos es de las selecciones favoritas para llevarse el título.

Te traemos todos los partidos y los horarios de los partidos en el Mundial de Rusia 2018.

JUEVES 14 DE JUNIO

Rusia vs Arabia (9:00 AM - 11:00 AM ET)

VIERNES 15 DE JUNIO

Egipto vs Uruguay (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Marruecos vs Irán (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Portugal vs España (12:00 M - 2:00 PM ET)

SÁBADO 16 DE JUNIO

Francia vs Australia (4:00 AM - 6:00 AM ET)

Argentina vs Islandia (7:00 AM - 9:00 AM ET)

Perú vs Dinamarca (10:00 AM - 12:00 M ET)

Croacia vs Nigeria (1:00 PM - 3:00 PM ET)

DOMINGO 17 DE JUNIO

Costa Rica vs Serbia (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Alemania vs México (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Basil vs Suiza (12:00 M - 2:00 PM ET)

LUNES 18 DE JUNIO

Suecia vs Corea del Sur (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Bélgica vs Panamá (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Túnez vs Inglaterra (12:00 M - 2:00 PM ET)

MARTES 19 DE JUNIO

Colombia vs Japón (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Polonia vs Senegal (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Rusia vs Egipto (12:00 M - 2:00 PM ET)

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

Portugal vs Marruecos (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Uruguay vs Arabia (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Irán vs España (12:00 M - 2:00 PM ET)

JUEVES 21 DE JUNIO

Dinamarca vs Australia (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Francia vs Perú (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Argentina vs Croacia (12:00 M - 2:00 PM ET)

VIERNES 22 DE JUNIO

Brasil vs Costa Rica (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Nigeria vs Islandia (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Serbia vs Suiza (12:00 M - 2:00 PM ET)

SÁBADO 23 DE JUNIO

Bélgica vs Túnez (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Corea vs Mexico (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Alemania vs Suecia (12:00 M - 2:00 PM ET)

DOMINGO 24 DE JUNIO

Inglaterra vs Panamá (6:00 AM - 8:00 AM ET)

Japón vs Senegal (9:00 AM - 11:00 AM ET)

Polonia vs Colombia (12:00 M - 2:00 PM ET)

LUNES 25 DE JUNIO

Uruguay vs Rusia (8:00 AM - 10:00 AM ET)

Arabia vs Egipto (8:00 AM - 10:00 AM ET)

España vs Marruecos (12:00 M - 2:00 PM ET)

Irán vs Portugal (12:00 M - 2:00 PM ET)

MARTES 26 DE JUNIO

Dinamarca vs Francia (8:00 AM - 10:00 AM ET)

Australia vs Perú (8:00 AM - 10:00 AM ET)

Nigeria vs Argentina (12:00 M - 2:00 PM ET)

Islandia vs Croacia (12:00 M - 2:00 PM ET)

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

Corea vs Alemania (8:00 AM - 10:00 AM ET)

México vs Suecia (8:00 AM - 10:00 AM ET)

Serbia vs Brasil (12:00 M - 2:00 PM ET)

Suiza vs Costa Rica (12:00 M - 2:00 PM ET)

JUEVES 28 DE JUNIO

Japón vs Polonia (8:00 AM - 10:00 AM ET)

Senegal vs Colombia (8:00 AM - 10:00 AM ET)

Inglaterra vs Bélgica (12:00 M - 2:00 PM ET)

Panamá vs Túnez (12:00 M - 2:00 PM ET)