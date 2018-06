Olimpia se pronuncia sobre futuro de Costly y posibles fichajes de Bengtson y Rubilio

Osman Madrid, vicepresidente de Olimpia, brindó una conferencia de prensa este miércoles antes de partir con el club a una gira por Estados Unidos para informar sobre la situación actual del equipo respecto a salidas, renovaciones y posibles fichajes para el siguiente torneo Apertura 2018 donde ha incorporado a John Paul Suazo, Junior Lacayo y el regreso de Elmer Guity y Mayron Flores.

¿Con qué objetivos viaja Olimpia a estos partidos?

Viajamos bajo las mismas condiciones que siempre lo hacemos, tratar de hacer buenos partidos y siempre tener la posibilidad de mantener este mercado abierto.

¿Inusual hacer estos partidos sin realizar ningún entrenamiento?

Los jugadores se fueron con un programa, ellos saben que tiene que venir en su peso normal, por eso han tenido un descanso activo y confiamos mucho en el profesionalismo de ellos.

¿Carlo Costly cumplirá los seis meses que le quedan de contrato?

Si él quiere, eso depende de él, va con el equipo y supongo que esa es la intención, desconozco si hay otra información.

¿Los refuerzos para cuándo se harán públicos?

Olimpia está trabajando, deberá de tener un buen plantel para hacerle frente a todos los compromisos que va tener del campeonato nacional y el torneo de la Copa Presidente.

¿Hay interés por Rubilio Castillo seriamente?

No sé, eso no lo puedo decir porque no tengo conocimiento de eso.

¿Qué ha solicitado Nahún de refuerzos a la directiva?

Estamos trabajando en ello y cuando los tengamos seguramente la prensa lo va a saber para que se lo trasladen al público.

¿Jerry Bengtson es posibilidad en el ataque para el Olimpia?

No puedo contestar eso. En su momento lo van a saber si hay arreglo, es que hasta que se hacen todos los arreglos se puede dar información.

¿Wilson va a continuar y Henry Thomas nada más es un permiso?

Wilson va llegar a Nueva York. El caso de Thomas hay posibilidades que llegue también, él tiene un permiso para poder ingresar y depende de las condiciones en que esté vamos a saber qué es lo que pasa.

Son jugadores que salieron de las entrañas del club y no se les puede negar un permiso para entrenar, pero repito si está en buenas condiciones será posible y si no, pues el técnico tiene toda la libertad de tomar la decisión que crea conveniente.

¿Óscar Salas queda fuera del Olimpia?

No, él no ha querido arreglar con el club y es una decisión de él.

¿Se sigue hablando con el jugador entonces?

No hemos seguido hablando porque no sabemos dónde está, esa es la verdad.

¿Michaell Chirinos tiene posibilidades de salir al exterior?

Por ahora está en el club, no sabemos lo que pueda pasar en el transcurso de aquí a cuando inicie el campeonato, nosotros no tenemos conocimiento de ninguna propuesta. La vez pasada lo colocaban en un club de México y nosotros no teníamos nada.

¿No se puede pelear con las chequeras o es que se les adelantó el Real España con Alfredo Mejía y Leverón?

No, nosotros no podemos pagar lo que no tenemos, el presupuesto del equipo no se puede colocar al acondicionamiento de lo que quiera x o y jugador. El presidente ha sido claro con nosotros, hablamos que había que trabajar para poder pagar el 30 de cada mes lo que se puede dentro de nuestro fútbol y la prensa conocen el nivel de pago y las circunstancias en las que está el fútbol hondureño.

¿Era muy elevado el precio de estos jugadores?

No, yo no puedo referirme a nada de eso. El Olimpia hizo una propuesta y no se aceptó, entonces el jugador es libre de tomar cualquier decisión y arreglar con el que mejor le puede pagar.

¿Hay jugadores que se colocan muy alto con el precio?

No, cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera y de lo que estime conveniente, después depende del contratante si acepta las condiciones del jugador que uno quiere su servicio.

¿Qué tantas posibilidades hay que Germán Mejía salga al extranjero ?

No sé, a nosotros no nos ha venido ningún equipo y si viene no habría ningún problema porque si es un mejor futuro para German, pero no ha venido ninguna propuesta, ojalá que llegue porque German es un gran jugador y merece salir.

¿Cuántos jugadores podrían llegar al club en este torneo?

Estamos trabajando, es que no es fácil, mire cuántos extranjeros hemos traído y no han quedado conforme los entrenadores con el rendimiento y por eso estamos analizando las decisiones para que después no fallemos.

¿Con Alfredo Mejía se habló en su momento?

No se ha hablado nada, no sé de dónde salió eso.

¿Dani Turcios ahora será el asistente de Nahún?

Nahún lo pidió y es decisión de él, Dani es un buen elemento un jugador que jugó con el club, ahora tiene que cumplir con todas las condiciones que se exigen en el equipo.

¿Vendrán refuerzos extranjeros?

Vamos a ver qué pasa, tenemos que esperar, estamos mirando si tomamos las decisiones correctas que puedan ayudarle al equipo con el rendimiento que uno quiere.

¿Qué otros amistosos tienen?

Vamos a tener otros compromisos amistosos que en su momento lo van a conocer, estamos haciendo arreglos en este momento para jugar, pero podría ser un juego ante el Alajuelense acá ya qué tiene que venir a jugar con Motagua y estamos analizando esa posibilidad.