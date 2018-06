¡Sin pena ni gloria! Germán Mayenfisch es historia en el Motagua

Diego Vazquez confirmó a Diario DIEZ que ya definieron con los directivos la segunda baja y esta es la del volante argentino Germán Mayenfisch.

Leer más: Los nombres más raros de los clubes de Centroamérica

“Hemos estado trabajando en eso y sí, Germán ya no sigue con nosotros, por ahora eso es lo que tenemos planificado, hay algunos jugadores que se les vence el contrato y pasa por lo económico, en lo deportivo pues contamos con ellos”, comenzó diciendo.



En relación a Carlos Discua y Rubilio Castillo, Vázquez aseveró que cuenta con ellos y que lo económico lo deberán arreglar los directivos. “La única baja es Germán y los demás los tenemos en cuenta a todos, los que están sin contrato pues yo cuento con ellos pero en la parte económica es algo de la directiva con el jugador”



El mandamás azul se refirió a la posible llegada de Óscar Salas y dejó en claro que hasta que el jugador no termine completamente su vínculo con Olimpia, ellos no negociarán.



“Nosotros con los jugadores que son de Olimpia y que no los dejan no podemos contar con ninguno, es algo que no lo manejamos nosotros. Cuando ya lo descarten los equipos entonces sí, no sé si él seguirá”.



Además se refirió a técnicos que muestran interés público en jugadores de su equipo como en su momento Nahún Espinoza lo hizo con Rubilio Castillo, para Vazquez este tipo de casos se debe manejar con respeto.



“He escuchado de técnicos que hablan de jugadores que están con nosotros y se ve que ellos desconocen eso o la directiva no les dice, porque si es así yo también puedo nombrar jugadores del Olimpia, del Real España o del Marathón y preferimos ser respetuosos en eso”, dice el sudamericano.

Germán Mayenfisch pasó sin pena ni gloria por el Motagua.



¿Le interesa Jerry Bengtson? Se le preguntó a Diego y este contestó: “Es un jugador interesante y sí, por supuesto, pero bueno, hay un tema económico que tampoco lo manejo, él ya estuvo en la institución, también hay detalles que desconozco”.



Vazquez terminó confirmando que llegarán fichajes, mismos que serían del extranjero y del ámbito local. “No somos de cambiar mucho y obviamente que algunos jugadores se van a incorporar, estamos viendo algunos extranjeros si se adaptan a lo que nosotros queremos y seguramente que algún nacional puede ser también, en ese sentido no estamos desesperados”, concluyó.

DOS BAJAS CONFIRMADAS

La primera baja que Motagua registró es la de Foslyn Grant. El joven delantero terminó contrato con los azules y no renovará con el equipo capitalino.