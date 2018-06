German Mejía: "Lastimosamente mi representante no se lleva con Osman Madrid"

El mediocampista hondureño, German Mejía fue muy claro sobre la posibilidad que tiene de poder salir al extranjero en los próximos días.

"El hombre (Osman Madrid) va analizar a ver, Olimpia es mi prioridad, tengo dos años y medio de contrato, pero será él (Osman Madrid)quien va analizar si me deja ir o no", dijo German Mejía.

Sobre los rumores que ya hay una oferta de un club del extranjero aseguró. "Sí, él (Osman Madrid) debe conocerla ya, pero lastimosamente mi representante no se lleva con él y hay cosas internas que no se pueden saber", aseguró.

En su momento se comentó que German Mejía podría salir al Osasuna de la segunda división de España, pero al final es algo que descarta el propio futbolista.

"Es complicado salir a España en estos momentos por el tema de la Selección que puedo andar en el mejor nivel y no me van a llamar, ningún entrenador me ha llamado, será el tiempo de Dios", indicó Mejía.

Aunque el mediocampista de los Blancos no quiso dar el nombre del país o el equipo que envió la propuesta para ficharlo se habla que podría ser la MLS de los Estados Unidos.

"Tengo dos años queriendo salir, pero es complicado, dos años sin títulos es más complicado poder salir, espero que si en este torneo salimos campeón quizás me dejen salir", expresó.

Mejía sabe que de no aceptar el Olimpia la propuesta deberá seguir ligado al club, pero es algo que tampoco le molesta. "Ahora pertenezco a Olimpia y me debo al club, estoy feliz aquí y amo este equipo", cerró.