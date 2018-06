Wilmer Crisanto: "Si Rubilio quiere salir a Marathón, es asunto de él"

Wilmer Crisanto, carrilero de Motagua, dijo este miércoles que tienen acostumbrada a su afición a ganar títulos por eso tomarán el torneo Apertura como una revancha. Los azules han perdido las dos últimas finales contra los sampedranos Real España y Marathón, respectivamente.

"Motagua tiene muchos años de lograr cosas importantes, tiene muchos años de estar peleando finales, algunas se han ganado, otras se han perdido. A nuestra afición la acostumbramos a ser ganadora y ambiciosa", empezó diciendo.

Y siguió. "Cuando perdimos la final contra Marathón, en el camerino todo era tristeza, hubo mucho dolor, lágrimas e impotencia porque pudimos hacer algo más, nadie hablaba nada sólo sentíamos mucho coraje por eso queremos el torneo Apartura para buscar la revancha y volver a sonreír".

Al consultarle por qué Motagua se ha caído en las dos últimas finales respondió. "Tenemos muchas cosas que rescatar como grupo, mucha gente dice que Motagua se cae en las finales, pero no es así, siempre estamos peleando títulos, los dos últimos no los hemos podido ganar, eso nos ha dolido mucho".

CONTRATO VIGENTE

Crisanto asegura que todavía tiene un año de contrato vigente en el Club. "Tengo todavía un año de contrato con Motagua, estoy disfrutando un poco con la familia para después incorporarme a la pretemporada, quiero terminar mi contrato de la mejor manera, ganando títulos".

"En Motagua me siento cómodo, estoy tranquilo en la institución que me da empleo, estoy bien por eso no pienso en irme cuando las cosas me están saliendo bien, aunque lamento las dos últimas finales perdidas primero contra Real España y después Marathón".

RUBILIO

Sobre la oferta de Marathón al delantero Rubilio Castillo, el corpulento defensa considera que debería seguir con Motagua porque es muy querido en la institución por todo lo que le ha dado.

"Si Rubilio quiere salir a Marathón es asunto de él, no puedo meterme en sus decisiones, en Motagua se le venció el contrato y no sé si va a renovar, aunque me gustaría que siguiera porque es un gran jugador y buena persona, ojalá se quede en el Club por más tiempo", enfatizó.

Y añadió. "Ojalá la directiva mantenga el mismo grupo, todos los futbolistas jugamos sincronizados, nos entendemos a la perfección en la cancha, sabemos como poner los pases y donde llegará el compañero para rematar, funcionamos bien como grupo, ese ha sido el éxito del equipo".