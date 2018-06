Jerry Bengtson: "Hace mucho quería jugar en Olimpia"

El Olimpia anunció este miércoles el fichaje del delantero Jerry Bengtson. El atacante habló del nuevo reto que conlleva defender la camisa blanca.

"Fue complicado porque tenía varias propuestas. Pero lo estuve analizando y me decidí por esta. Tomé una buena decisión. Estoy muy feliz por firmar por Olimpia", inició contando en entrevista al programa Fútbol a Fondo.

Bengtson contó que Saprissa le ofreció renovar contrato por un año más, pero "había unas cláusulas que no me gustaron porque me bajaban el sueldo un poco en seis meses, al final les dije que no".

"Hace mucho quería jugar con Olimpia, ahora dio la oportunidad, hablé con los directivos, analicé varias cosas y estoy feliz de haber firmado con ellos".

Bengtson es una de las peticiones que hizo el técnico Nahún Espinoza, con quien coincidió cuando militaba en el Vida. "No he hablado con él, pero alegre porque mostró interés en mí".

Llega a un equipo con hambre de títulos y lo sabe muy bien.

"Ahora retorno con más experiencia y espero aportarle al equipo. Estar en Olimpia es un reto, tengo que trabajar muy fuerte para aportar a mis compañeros y poner al equipo donde se merece estar, que es peleando títulos. No se ha logrado en estos últimos años, pero es un equipo grande".

El ariete contó que portará el número 27 en su dorsal y que se integrará a la pretemporada cuando el club retorne de Estados Unidos donde disputará un amistoso con Alianza de El Salvador.

Lo dijo:

"Me fui bien del Motagua, he tenido buena relación con ellos. Solo eso, esperé llegar aquí y arreglar el tema de buena manera. Hablé con Julio Gutiérrez, yo le dije que lo primero qué hay que resolver es el 50% del traspaso al New England que me deben y luego arreglamos. No puedo renunciar a esto porque es una plata mía".

"Con la salida de Jorge Luis Pinto estoy disponible para la Selección y me esforzaré para que sea convocado por el nuevo técnico que llegue"

"En estos momentos no estoy bien físicamente pero llegará el momento para trabajar y ponerme a la disposición del entrenador"