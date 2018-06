Olimpia no descarta a Óscar Salas y espera negociar para renovarlo

El futuro del futbolista hondureño Óscar Salas sigue siendo incierto. Tras negarse a renovar contrato con el Olimpia todos lo han dado como baja del club albo, pero sus directivos no lo ven así ya que está en los planes de Nahún Espinoza para la siguiente temporada.

La oferta sobre la mesa que tiene Salas y la que ha aceptado es la de Motagua, pero su fichaje no se ha concretado debido a un "pacto de caballeros" que existe entre las directivas de ambos clubes capitalinos, dicho acuerdo consiste en que no se pueden 'quitar' jugadores mientras una de las partes no lo descarte y en este caso, Olimpia no lo ha hecho.

Un ejemplo claro sucedió el torneo anterior donde Motagua tenía un acuerdo con el delantero Javier Estupiñán, pero este estaba ligado a los leones, una vez el club decidió prescindir de sus servicios dándolo de baja, los azules inmediatamente lo anunciaron como refuerzo.

¿Está Óscar Salas fuera de Olimpia?, se le consultó a Osman Madrid antes de partir a Estados Unidos el miércoles y la respuesta del vicepresidente fue clara: "No". Y siguó: "Él no ha querido arreglar con el club y es una decisión de él", afirmó.

Olimpia quiere entablar negociaciones con Salas para mantenerlo en su plantel, el incoveniente que les ha surgido es que no puede contactarlo. "No hemos seguido hablando porque no sabemos dónde está, esa es la verdad", declaró Osman.

De momento el futbolista de 24 años no ha querido pronunciarse sobre su futuro. Olimpia por su parte ha anunciado el regreso de los jóvenes Mayron Flores, Carlos Pineda y Elmer Guity, además anunció los fichajes de Júnior Lacayo, John Paul Suazo y Jerry Bengtson.

