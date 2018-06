Live It Up y Colors, las canciones del Mundial de Rusia 2018

Como ya es costumbre, cada cuatro años una de las cosas que mas expectativa genera en el público futbolero es la canción oficial del Mundial.

La disputa por saber cuál es la mejor canción llena de emoción y es tema de conversación por hombres y mujeres durante la temporada del Mundial.

Actualmente las dos canciones que se han oficializado por la FIFA son la de Colors interpretada por Maluma y Jason Derulo junto a Live It Up de Nicky Jam en colaboración de Will Smith y Era Istefi.

La lista de canciones del Mundial de Rusia 2018:

‘Live It Up‘ – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

‘Colors‘ – Jason Derulo / Maluma

‘Se vive mejor’ – Antonio José y Juan Magan

‘Otra estrella en tu corazón‘ – Sergio Ramos y Demarco Flamenco

’90 Minutos‘ – Prince Royce feat. ChocQuibTown

‘Positivo’ – J Balvin y Michael Brun

‘Allá se juega, acá lo vives’ – Carlos Vives

‘El gladiador mexicano’ – Maná

‘Love‘ – Gianluca Vacchi y Sebastián Yatra

‘United By Love‘ – Natalia Oreiro