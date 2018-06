Para Dely Valdés, el Mundial supone "un antes y un después" para el fútbol panameño

Considerado el mayor deportista de la historia de su país y el exfutbolista panameño con mayor trayectoria en Europa, Julio César Dely Valdés asegura que el Mundial de Rusia supone "un antes y un después" para el fútbol canalero, en entrevista telefónica con la AFP este viernes.



Tras jugar en equipos como el París SG, Oviedo y Málaga, Dely Valdés fue seleccionador de Panamá de 2010 a 2013, quedando a las puertas de clasificar al equipo para Brasil-2014 tras perder en el descuento ante Estados Unidos (3-2). Esta temporada ha logrado el ascenso a la tercera categoría del fútbol español con el Atlético Malagueño, filial del Málaga.



Panamá jugará el primer Mundial de su historia en el grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez, tras lograr una clasificación histórica el pasado mes de octubre con una victoria in extremis ante Costa Rica (2-1) gracias a un gol de Román Torres a dos minutos para el final.

CALENDARIO Y ESTADISTICAS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA PARA PANAMA



¿Cómo vivió aquel momento?



RESPUESTA: Miré el partido por intenet, de madrugada (estaba en España) Evidentemente era un partido que no me lo podía perder. Fue especial, muy emotivo también. Grité el gol de (Gabriel) Torres (el del 2-1 en el minuto 88), pero no como hubiese deseado, por no despertar a los vecinos. (risas)



P: ¿Qué representa para su país jugar su primer Mundial?



R: No he estado allí, pero he visto noticias y me cuentan cosas... es algo que se tiene que vivir para darse cuenta de lo que está ocurriendo allí. ¡Todo el pueblo está enloquecido! Ahora los panameños tenemos la obligación de disfrutar de algo que vamos a experimentar por primera vez.



P: ¿Y para el fútbol panameño que representa Rusia-2018?



R: Considero que tiene que haber un antes y un después. Se ha trabajado mucho para conseguirlo y ahora que se ha logrado se tiene que seguir trabajando para mantener el crecimiento que ha demostrado el fútbol panameño en los últimos años, desbancando al béisbol como primer deporte del país.



P: ¿Qué papel ha tenido en este éxito el técnico Hernán Dario Gómez?



Ha sido muy importante. Fue muy inteligente cuando llegó, diciendo que iba a clasificar a la selección para el mundial y que para ello pensaba dar continuidad al trabajo empezado por nosotros y eso fue la clave. Ha sido muy sensato y con la experiencia que tiene le ha dado su toque personal y toda la experiencia que tiene para lograr la clasificación. Tenemos que estarle muy agradecidos por haber sabido mantener el grupo muy unido, formar una familia, la clave para el éxito.



P: Con su experiencia en el mundo del fútbol, ¿que consejos daría a los futbolistas?



Lo tienen que disfrutar y tener el pensamiento de que pueden competir. Tienen un entrenador muy listo y seguro que los partidos que han jugado después de la clasificación, muchos contra equipos europeos, les han venido muy bien. Han tenido derrotas muy importantes, como por ejemplo la de Suiza (6-0), pero ese tipo de partidos y de resultados van bien para que te espabiles. Creo que la selección va a llegar bien y que va a hacer una buena presentación en el Mundial.



P: ¿Qué se puede esperar de Panamá en un grupo que parece muy complicado?



R: A priori las obligaciones y la responsabilidad de clasificarse la tienen Bélgica e Inglaterra y eso le puede favorecer a Panamá.



P: La lesión de Alberto Quintero (en el último amistoso contra Noruega) es un duro golpe...



R: A nivel futbolístico creo que sí. 'Albertito' es un jugador que te da mucho, tiene experiencia y futbolísticamente te da mucho en ataque y también trabaja en labores defensivas. Es una baja muy importante y sensible para Panamá.



P: ¿Cómo ve el futuro del fútbol panameño?



R: El futuro es bastante prometedor. Es cierto que hay jugadores que han anunciado su adiós a la selección, pero serán más los jugadores que seguirán que los que se marcharán. Se debe seguir apostando por el desarrollo del fútbol en Panamá como me consta que lo está haciendo la actual directiva y ojalá eso sirva para cosechar éxitos.



P: Tras quedarse a un paso de haber clasificado a la selección para Brasil-2014, ¿le gustaría volver a dirigir al equipo nacional?



R: Es verdad que me quedó esa espinita, por haberlo tenido tan cerca, pero al mismo tiempo tengo la tranquilidad de que se reconoció mi trabajo. Me ofrecieron continuar, pero el que dio un paso al lado fui yo. La puerta está abierta y, más pronto o más tarde, siempre estaré con las ganas de volver a entrenar a la selección de Panamá.