Leslie Aparicio: "A los futbolistas hay que darle un toque empresarial a su vida"

Después de la explosión que dio origen al universo nacieron constelaciones hermosas y una de ellas se resume en Leslie Aparicio, la actual campeona de "Bikini Wellness" que buscará defender su título el próximo 23 de junio en el Señor y Señorita Honduras 2018.

Antes fue la natación, deporte en donde logró ganar decenas de medallas y reconocimientos. Todos saben de su entrega y disciplina sobre la tarima, reflejo de lo que ha conquistado en los últimos años. Hoy nos adentramos en sus pensamientos que la han convertido en quien es ahora. ¡Una chica llena de energía, perseverante y exitosa!

Cuéntanos de ese día cuando tenías 11 años y decidiste practicar natación.

Inicié a nadar por un tema médico y luego me di cuenta que tenía inclinaciones natas.



¿Cuál ha sido tu mayor éxito como profesional y como atleta hasta el el momento?

El éxito es algo subjetivo, pues depende de cada persona, lo que lo hace algo muy personal; para mí el éxito se define y se traduce como un proyecto de vida, en lo profesional son cúspides alcanzadas a través de los años que me han permitido tener un pequeño receso para visualizar el siguiente objetivo y en el deporte pasa lo mismo, cada competencia, cada entrenamiento es un escalón mas que me conduce adonde quiero.



¿Por qué decidiste pasar el fitness?

Inicié a los 26 años y lamento profundamente no haber conocido el deporte a más temprana edad; pues hoy representa un estilo de vida para mí, una forma de vivir, un compromiso de vida. Al comienzo fue por un tema estético que indudablemente aún persiste pero que más allá de eso que me permite evolucionar interna y externamente.

Te puede interesar: ¡EXPLOSIVAS! LAS INFARTANTES FOTOS DE LESLIE APARICIO

Todos tenemos caídas fuertes como atletas.. ¿Cuál ha sido la tuya?

La disciplina del fitness ha sido siempre un deporte muy selectivo y exclusivo por todo lo que este implica y es que a pesar de hacer las cosas “correctamente” los resultados no suelen ser los esperados. Entender esto y seguir adelante ha sido de las cosas más difíciles y una de las mayores enseñanzas de vida que he podido tener.



Ahora toca defender tu título... ¿Te sientes intimidada?

En lo absoluto, sin embargo no los subestimo; al contrario, muchas veces rectifico y mejoro al identificar sus buenas prácticas.



¿Normalmente qué piensas cuando estás en la última instancia de una competencia y volteas a ver a tus contrincantes?

Son emociones de diferente naturaleza, en ese momento realmente mi enfoque y único objetivo es exteriorizar para lo que me he estado preparando; realmente no reparo en quién tengo a la par. Solo son un par de minutos los que tengo para demostrar que soy la mejor, así que los aprovecho.



¿Es vaga la mentalidad del futbolista hondureño? Digo esto porque tú fuera del fitness tienes una profesión.

Yo no diría que es vaga, personalmente considero que en Honduras hay mucho talento y potencial. A nivel institucional deberían orientar a nuestros futbolista en darle un enfoque empresarial a su vida, para que cuando llegue el momento de su retiro o ante alguna lesión les impida continuar, tengan el apoyo financiero que les permita vivir dignamente.



¡Datos!

¿Cuántos logros?

"Más de 80 en natación de oro, plata y bronce. En el fisicoculturismo fui sub campeona de Bikini Fitness en el 2013, sub-campeona Bikini Fitness 2015, sub-campeona Bikini Wellness 2016 y campeona absoluta Bikini Wellness 2017".



Algo más de ella: Aparicio invierte una hora diaria en el gimnasio y adora pasar tiempo con su pareja y su familia.



¡Debes saber!

El amor de tu vida tiene que: "Compartir mis mismos anhelos"

Tu mayor reto: "Es una nunca detenerme"

Su favorita para levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018: Para Leslie la selección que será campeona del Mundo será Brasil, aunque su futbolista favorito tiene una nacionalidad diferente: Tony Kross.