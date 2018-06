Neymar tiene una "impresionante" capacidad técnica y creativa, dice Tite

Neymar tiene una "capacidad técnica y creativa impresionante", afirmó el seleccionador brasileño, Tite tras el amistoso en que la canarinha venció por 3-0 a Austria este domingo en su último partido antes del Mundial de Rusia-2018.



"No conozco los límites de Neymar. Su capacidad técnica y creativa es impresionante. Cuando está en el último tercio de la cancha es letal", indicó el DT en el estadio Ernst Happel de la capital austríaca.



Neymar, que jugó 82 minutos desde el comienzo del cotejo, anotó el segundo tanto de Brasil a los 62.



El delantero estrella del combinado brasileño había jugado 45 minutos en el choque ante Croacia la semana pasada (que Brasil ganó 2-0) luego de estar tres meses en recuperación por una lesión en el pie derecho.



Antes del juego ante Austria no se había especificado cuánto permanecería Neymar en el campo, pero el médico de la Selecao, Rodrigo Lasmar, afirmó que iba a ser más de un tiempo.



Asimismo, Tite se dijo "extremadamente orgulloso" de sus pupilos, tras la victoria ante una selección austríaca que mostró "buenas individualidades técnicas y una marca cerrada".



Consideró que sus seleccionados "podrían ser más efectivos en el pase final" y que su equipo "nunca está totalmente listo" pues atraviesa "etapas de consolidación, de maduración".



Eso es "algo bueno", estimó Tite, quien reconoció que la Seleçao "está creando grandes expectativas" para el Mundial, por lo que "asumimos un desafío. Eso es bueno. Solo un detalle: ahora está comenzando una nueva etapa".



"Ahora tenemos que pensar en el choque ante Suiza", agregó el DT en alusión al primer partido que tendrán en el Mundial en la primera jornada del Grupo E el domingo próximo.



"Tenemos una manera de jugar. No cambiaríamos nuestro estilo aunque jugáramos contra Alemania", indicó Tite. Brbasil sueña con reivindicarse tras el aplastante 7-1 que surfiera ante Alemania en su casa en las semifinales del Mundial-2014.