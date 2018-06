Chicharito Hernández aclara el escándalo de México: "Jamás hubo escorts, jamás se pagó"

El escándalo de la selección de México por aquella fiesta donde se aseguró que hubo damas de compañía contratadas, sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, Javier Hernández ha salido al paso para aclarar lo sucedido, previo al Mundial de Rusia 2018.

Chicharito participó en un Facebook Live de la Selección Nacional de México y no dejó pasar el tema por alto.

“Tengo que aclarar que jamás hubo escorts, jamás se pagó para un tema de eso, es una falta de respeto para los que estuvieron ahí, tanto invitados como familiares, duele porque lamentablemente se dice en todo el país”, dijo Hernández en una transmisión de Facebook Live.

Según ha explicado Javier Hernández, todo tiene que ver con su fiesta de cumpleaños.

"Es cansado. La realidad fue que hubo una reunión en la cual se hizo para celebrar mi cumpleaños, nos dieron la noche libre, nos juntamos y se hizo, eso me la organizaron a mí, yo invité a todos. Sólo Jesús Corona, el portero, no pudo asistir, se disculpó conmigo. Estuvimos ahí, cenamos y cada quien se fue a la hora que quiso irse, nosotros no tenemos la oportunidad para reunirnos y pasar un buen rato", dijo Javier.

El jugador del West Ham de Inglaterra aseguró que a dicha fiesta asistieron todos los seleccionados menos el arquero José de Jesús Corona, y que cada uno estuvo el tiempo que quiso, pues gozaban de una noche libre por parte del cuerpo técnico.