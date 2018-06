El sampedrano Veni Kawas se corona Rey del Fifón en Tegucigalpa

Veni Kawas se convirtió en el Rey del Fifón Diez Tegucigalpa 2018. El participante Sampedrano fue el jugador que más mostró su talento y pasión a lo largo de cada una de las rondas que fue eliminando a sus rivales.

En la gran final Veni Kawas eligió al Barcelona y superó en penales a Rony Vázquez que jugó con el Tottenham en un partido muy apretado que habían igualado 3-3.

En los disparos desde el manchón, Veni se impuso con marcador 4-3 y festejó el título.

“Es un sentimiento lindo, lo ganó un gran amigo Eduardo Reyes, la felicidad que siento en enorme, el premio no me importa, vine por el título, me quedo sin palabras ahora que lo he logrado”, dijo Veni Kawas.

El tercer lugar lo conquistó Adan Elvir tras vencer 2-1 a Luis Zaldívar.

El torneo Fifón de Tegucigalpa 2018 fue patrocinado por Cascadas Mall, Link, XY La Rompebocinas, Honduras Activate, Tacs, Dinant, Epic Experience, Remington, Marineros y GO TV.

Los premios:

Primer Lugar:

Se llevó un PS4, Fifa 18, certificado TACS de 1,000 lempiras, bolso de Diez, efectivo de 2,500 lempiras, gorra firmada por Leyendas, rasuradora F3800, cortadora HC4250, audifonos Deats, cargador indestructible, certificado Epic, caja jugos Marinero, canasta fiestera Dinant y 12 pack link.

Segundo Lugar

Se llevó un Fifa 18, certificado TACS de 750 lempiras, bolso de Diez, efectivo de 1,500 lempiras, rasuradora F3800, cortadora HC4250, audifonos Deats, certificado Epic, caja jugos Marinero, canasta fiestera Dinant, dos linternas mano deportiva y 12 Pack Link.