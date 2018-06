Carlo Costly no confirma su continuidad con el Olimpia

Antes de que finalizara el torneo Clausura, Carlo Costly, delantero de 35 años, dijo que si no se coronaba campeón con el Olimpia, se haría a un lado del club y le daría oportunidad a los jóvenes.

Los 'albos' se quedaron en las semifinales del pasado campeonato y ahora el futuro de Costly es una interrogante.

Aunque el 'Cocherito' todavía tiene seis meses de contrato con los 'melenudos', debido a eso tuvo que realizar la gira de amistosos del Olimpia por los Estados Unidos ante el Alianza.

Luego de salir del segundo juego entre el equipo hondureño y salvadoreño en Washington D. C., Costly fue entrevistado y le preguntaron sobre su futuro, el veterano solo guardó silencio por un tiempo y tras varias preguntas solo dijo "No hablo, no hablo".