Christian Altamirano revela los motivos por lo que no renovó con Real España

Christian Altamirano ya no seguirá en el Real España, el volante de 28 años no llegó a un arreglo con los 'aurinegros' y él mismo detalla razón por la que no pudo renovar.

RUMORES: Olimpia perdería tres jugadores y Christian Altamirano no sigue en Real España

"Con el Real España no se llegó a un acuerdo de renovación, me hablaron y me ofrecieron un contrato no negociable, no estuve de acuerdo, yo les propuse lo que quería, no hubo una negociación", empezó diciendo Altamirano para Fútbol y Más.

El ex del Deportes Savio, Olimpia, Marathón, Real Sociedad, entre otros, aseguró que los 'catedráticos' no le estaban ofreciendo menos de lo que ya ganaba, pero no le pareció lagunas cosas del contrato.

"No es menos de lo que estaba ganando, pero no estuve acuerdo porque no era negociable, solo nos sentamos una vez y me dieron tres días de plazo para confirmarles, desde que me ofrecieron eso, sabían que no estaba de acuerdo", expresó.

Altamirano ya piensa en el futuro, aunque no dio detalles, expresó que desea ya tenerun nuevo equipo esta semana.

"Esperamos esta semana ya tener algo firmado. Estoy consciente de que no cualquier equipo puede pagar una gran cantidad por la situación de la economía en el fútbol nacional. Lo que ellos me ofrecieron no fue justo, creo que merezco un poco más", cerró.