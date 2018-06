Koke sobre Cristiano Ronaldo: "Te gana partidos, tenemos que tener cuidado"

Koke Resurrección, centrocampista de la selección española, opinó este martes que Cristiano Ronaldo, su rival el próximo viernes en el debut en el Mundial 2018, "te gana partidos", pero avisó del potencial colectivo de Portugal, "el campeón de Europa" y con "grandes futbolistas".

"Sobre todo nos preparamos mirándonos a nosotros mismos, intentamos potenciar nuestras virtudes y mejorar nuestros defectos. Sí que es verdad que también jugamos en función del rival, lo estudiamos, pero no miramos individualmente a Cristiano, sino a todo el colectivo", valoró en rueda de prensa en Krasnodar, en Rusia.

"Cristiano te gana partidos y tenemos que tener cuidado, pero Portugal tiene grandes jugadores, es el actual campeón de Europa y tenemos que jugar bien si queremos ganar el partido", continuó el jugador del Atlético de Madrid, que remarcó las "muchísimas ganas" del equipo de que llegue ya el estreno en el Mundial de Rusia 2018.

Es el momento esperado desde el pasado 28 de mayo, cuando la selección quedó concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para el torneo. "Se nos hace un poquito largo hasta que llega ese partido", apuntó Koke, que destacó que "la gente está muy metida, está al cien por cien y está preparada para dar lo mejor que tiene".

No firma el empate con Portugal en el debut en el grupo B. "Lo que quieres es ganar, nunca sales al campo a empatar los partidos, siempre sales a ganar y el mejor resultado sería la victoria", dijo el futbolista madrileño, una de las dudas a día de hoy de la alineación que propondrá Julen Lopetegui ante el conjunto luso.

"Cada partido es importantísimo. No sé si jugaré o no, pero estoy preparado para lo que el míster decida. Si tengo que jugar lo voy a dar todo y si tengo que apoyar a mis compañeros desde el banquillo lo voy a hacer igualmente. Tenemos un objetivo y hay que luchar todos para ello", enfatizó Koke después del entrenamiento matutino.

Otra de las dudas del once está en el lateral derecho, entre Álvaro Odriozola o Nacho Fernández, una vez que Dani Carvajal aún ultima su puesta a punto de una lesión muscular. "Odriozola es un poquito más ofensivo. A la hora de atacar es un poco más veloz que Nacho y te hace desmarques de gran velocidad. Es un poco más largo".

"Y Nacho en esa posición es un poquito más defensivo. A la hora de atacar también combina bien como Odriozola. Veremos a ver si Carvajal puede llegar a ese partido, que ha empezado a entrenar con nosotros (este martes se sumó al trabajo con el grupo) y quien juegue de los dos lo va a hacer espectacular y ayudar al equipo".

Koke encara su segundo Mundial con el recuerdo amargo del primero, en Brasil, con una eliminación veloz, en la primera fase.

"Fue mi primer Mundial, vas con la máxima ilusión como éste y no salió nada bien. Pude entrar en el partido ante Chile para darle la vuelta, pero fue imposible y luego ya jugué el último partido que estábamos eliminados. Es duro, porque tienes la ilusión de ganar el Mundial y no pudo ser", repasó de su primer torneo intercontinental.

Aunque su club, el Atlético de Madrid, y la selección española partan desde dos estilos distintos, para él es "fácil cambiar el chip". "He tenido la fortuna de jugar en todas las categorías inferiores de la selección y al final compaginas las dos situaciones. Cuando juego en el Atlético es un estilo diferente, mucho más directo y como he estado muchos años viniendo a la selección me he adaptado muy bien a la hora de jugar y combinar y al estilo", expuso.

También consideró que su compañero Diego Costa "se adapta muy bien a los dos estilos". "En el juego más directo tiene más protagonismo a la hora de intervenir en el juego y en la selección el otro día lo demostró con la jugada del gol (ante Túnez, en la que asistió a Iago Aspas). En uno interviene más en el juego y en el otro las pocas que intervenga lo hace bien", valoró.

Koke, por otro lado, también fue preguntado por el sistema defensivo de la selección española. "Muy pocas veces nos ha llevado el rival a defender en nuestro campo. No estoy de acuerdo en que defendamos mal cuando nos metemos atrás. Sí es cierto que cuando los rivales hacen transiciones rápidas es difícil defenderlas", dijo.

"Cuando estamos juntos atrás, defendemos bien. Recuerdo un partido en el Bernabéu con Italia en que el equipo estuvo momentos metido atrás y defendió espectacularmente. A la hora de las transiciones de los rivales cuesta, pero cuando estamos atrás defendiendo lo hacemos bien y en campo rival también estamos practicando la presión tras pérdida que estamos haciendo bien y tenemos que seguir mejorándola", explicó Koke.