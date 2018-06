Thomas Delaney, el jugador que confesó ser daltónico previo al Mundial de Rusia 2018

A dos días de comenzar el Mundial de Rusia 2018, el mediocampista Thomas Delaney de la selección de Dinamarca, ha confesado en un programa de radio sufrir de daltonismo. El danés lo supo cuando en el amistoso contra México tuvo problemas para diferenciar las camisas verdes.

El daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos y, a veces, los azules.

"Es difícil de describir. Es como sombras diversas del mismo color. Habitualmente jugamos con pantalones diferentes, pero esta vez no lo hicimos, así que fue más difícil", confesó Thomas en un programa de radio previo al Mundial de Rusia sobre el amistoso disputado el sábado en Copenhague.

"Cuando la gente está cerca la una de la otra no es difícil distinguirlos, pero cuando el ritmo es alto y la gente está en la periferia puede ser un poco difícil", agregó el futbolista.

Thomas Delaney tiene 26 años y acaba de ser fichado por el Borussia Dortmund procedente del Wolfsburgo.

Dinamarca comparte el Grupo C junto a Francia, Perú y Australia en el Mundial de Rusia 2018.