Diego Reyes y su emotiva carta de despedida de la Selección de México

El sueño de disputar la Copa del Mundo 2018 con la Selección de México se le truncó al defensor azteca y jugador del Oporto, Diego Reyes quien decidió dar un paso al costado por una lesión que acarreaba desde el pasado 6 de mayo.

Este día tras el anuncio de su salida de la plantilla Reyes se despidió en un comunicado en donde dejaba en claro su situación.

Según lo planteado por él mismo en el escrito, hizo todo lo que estuvo en sus manos para recuperarse sacrificando su semana de vacaciones, además de trabajar tiempo extra con el cuerpo médico de la selección.

Sin embargo, aún así no logró alcanzar su rendimiento óptimo, razón por la cual decidió hacerse a un lado.

"Mi lesión ha ido desapareciendo. Sin embargo, el día de hoy, junto con el cuerpo técnico, he decidido tomar una decisión que me duele en el alma pero cque creo que será lo mejor para mis compañeros porque no estoy seguro que pueda alcanzar mi mejor versión en tan poco tiempo", dijo entre líneas.

En los últimos párrafos de la nota se despidió de sus compañeros muy convencido que estos hará un buen papel durante el torneo.