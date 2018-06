"España no va a perder su juego ni su clase", dice Löw tras salida de Lopetegui

El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, reconoció que la salida sorpresiva del técnico de España Julen Lopetegui era "un mazazo" para la Roja, pero estimó al mismo tiempo que el campeón mundial de 2010 no iba a "perder su juego ni su clase" en el Mundial de Rusia.

"Esto me sorprende, como a todo el mundo", afirmó Löw en Vatutinki, donde está la concentración del vigente campeón mundial.



"No conozco el contexto de esa decisión, pero una situación así a dos días de su primer partido del Mundial, es un mazazo, y una perturbación que la Federación y el equipo hubieran preferido no sufrir", añadió el seleccionador germano.



"Pero si se puede hablar de un equipo bien rodado, que tiene su filosofía del fútbol desde hace años, ese es España. Ellos se conocen desde hace años y no van a perder ni su juego ni su clase", analizó el exayudante de Jurgen Klinsmann.



Julen Lopetegui, debilitado por el anuncio de su elección, el martes, como entrenador del Real Madrid al término de la Copa del Mundo-2018, fue despedido este miércoles por la Federación española, que lo reemplazó en el cargo por su director deportivo Fernando Hierro, a dos días del debut en el Grupo B frente a Portugal.

