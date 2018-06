Fernando Hierro: "A los jugadores les he dicho que tenemos un reto muy bonito"

El nuevo seleccionador español, Fernando Hierro, pidió este miércoles "confianza" y centrarse "en lo que puede dar el equipo" en el Mundial de Rusia, dejando atrás la destitución de Julen Lopetegui.

"Nuestra prioridad es centrarnos en lo deportivo, en lo que puede dar el equipo" en Rusia-2018, dijo Hierro, en una rueda de prensa previa al entrenamiento de la 'Roja' en Krasnodar, a dos días de su debut en la competición contra Portugal.

"El mensaje que podemos mandar es de confianza, tranquilizador, de que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", aseguró el hasta este miércoles director deportivo de la Federación Española (RFEF).

Hierro, que compareció ante la prensa acompañado por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, aseguró que "firmaría ser el Zidane" de la selección, en referencia al extécnico del Real Madrid, que había tomado las riendas del equipo blanco a media temporada y en un momento difícil para acabar ganando la 'Champions' en 2014.

El técnico afirmó que ya habló con los jugadores a los que dijo que "tenemos un reto muy bonito, un reto apasionante y no podemos dejar que esto nos saque de nuestro sitio, de nuestro sueño" mundialista.

Hierro, que afirmó no sentirse preocupado por su escasa experiencia como entrenador, aseguró haber recibido unas buenas sensaciones de parte de los jugadores, rechazando que pueda haber una fractura en el vestuario.

"El 'feed-back' que he recibido yo es fantástico, un grupo cohesionado, maduro, veo al grupo sabiendo cuál es su objetivo y por lo que va a pelear", dijo el nuevo seleccionador español.

Hierro también ha revelado las palabras que dedicó a los jugadores tras lo ocurrido con Lopetegui. "A los jugadores les he dicho que tenemos un reto muy bonito, apasionante y no nos podemos quedar en que esto nos saque del sueño que pueden tener. Es verdad que solo tengo un año de experiencia en el Oviedo, dos años de segundo entrenador y 30 años rodeado de balones".

MÁS DE HIERRO

¿El Zidane de la selección?

"Ojalá, lo firmo desde ya".

Lo que hizo el Real Madrid

"Esa respuesta no es para mí. Bastante tengo con preparar los partidos. ¿Una oferta del Madrid? He visto algún meme por ahí. ¿Queréis que al presidente le dé un infarto?".

Qué dice el vestuario

"El mensaje que he recibido de los jugadores ha sido fantástico, un grupo cohesionado, que sabe su objetivo, unido...".

Cómo juegan los equipos de Hierro

"No se puede tocar en dos días dos años de trabajo. Una gran parte de staff sigue con nosotros. Hay que ser inteligentes. Yo he estado presente en el día a día. Pedimos que sean ellos mismos, los de la clasificación fantástica. La clave es tocar lo mínimo posible. Tenemos que competir en estos tres partidos. No hay otro objetivo. Me gustaría que mi equipo jugara bien, tener el balón, meter tres o cuatro goles... competir".

Cargo

"Mi cargo es Portugal. Nada más, no pensamos en otra cosa que no sea hacer un gran Mundial. Tengo la experiencia de sólo un año de primer entrenador, uno de segundo y 30 rodeados del balón".

Sobre Lopetegui

"Nos vamos a equivocar si pensamos en el pasado. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Debemos ser positivos, valientes... Tenemos todas las condiciones para pelear por algo que sólo pasa cada cuatro años. Era una cuestión de afrontar una realidad. Tuvimos una conversación de amigos. Hemos hablado, nos hemos despedido".