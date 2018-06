Prijovic: "Costa Rica es nuestra primera final"

El delantero Aleksandar Prijovic, que disfruta en Rusia de su primera experiencia mundialista, está centrado en el debut de Serbia en el Mundial 2018 y en el duelo contra Costa Rica, que define como "la primera final".



El cuadro serbio se medirá al conjunto costarricense el próximo domingo, 17 de junio.



"Costa Rica es nuestra primera final. No hay que hablar de los demás rivales del grupo. Hicimos ya un análisis y debemos centrarnos en Costa Rica. Tienen virtudes y defectos pero no es mi cuestión. Los técnicos son más expertos esto", dijo Alexander Prijovic, atacante del PAOK Salónica griego.

CALENDARIO Y ESTADISTICAS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Prijovic, de origen suizo, optó por formar parte del combinado balcánico. Sin embargo, tendrá que enfrentarse al combinado helvético, del que formó parte en sus categorías inferiores antes de decantarse por Serbia.



"Será una sensación extraña porque me enfrentaré a jugadores con los que jugué en las divisiones inferiores y que ahora han llegado a la selección absoluta de Suiza. Es un aliciente más y espero dejar una buena impresión. Será un partido especial y no creo que haya nadie más motivado que yo", apuntó el jugador del combinado serbio.



Prijovic fue el autor del gol definitivo ante Georgia que supuso la clasificación de Serbia para el Mundial de Rusia.



"No cambiaría por nada aquél gol. Puedo marcar también contra Costa Rica. El que marqué a Georgia fue el primer que hice para Serbia y ha demostrado ser muy importante para la selección y que me ha permitido cumplir el sueño de jugar un Mundial, de estar con mis compañeros disfrutando de todo esto en Rusia", concluyó el delantero serbio.