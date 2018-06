Alfredo Mejía se confiesa: "No puedo ser descortés con Real España”

Pasaron 11 años para volver a reunirnos en la misma mesa, la de madera que está en el patio trasero, la del niño serio y con temple, tal cual es el frondoso árbol de tamarindo aún en pie y que el domingo, ya con un hombre de 28 años y rodaje por toneladas, volvió a darnos sombra para degustar de una sopa hecha por las manos de la profesora Alba Edit.

Es la profe de El Negrito, Yoro, la mamá de Alfredo Mejía, el legionario que por un buen rato dejó estas tierras para pasear el balón por la Grecia del norte, la incrustada en la Macedonia Oriental, la que para el nuevo fichaje del Real España es historia, al menos por ahora.

Más de una década atrás el hijo de don Alfredo Antonio hablaba poco, era pequeño, hoy, y ya maduro, impresionantemente su comportamiento en casa de papás no ha cambiado, bueno, esta vez un poco abrumado toma la sopa de sorbo en sorbo y de forma prudente ante las atenciones de una mamá con el corazón palpitando fuerte por tenerlo en casa otra vez.

Antes, una amplia charla por el parque central de su amado pueblo, donde nos daba múltiples relatos de su vida por Grecia y sus fantasías y bellezas, pero por muy muy o tan tan que sean los míticos helenos, El Negrito, Yoro, también tiene magia, paz y tranquilidad.

Después de toda esa experiencia en el extranjero, ese crecimiento personal y también como jugador, llegó el momento de volver al país, a tu casa, tu equipo.

Sin duda, como todos saben estaba en el Xanthi de la Súper Liga de Grecia teniendo una temporada excelente, muy alegre de estar allá, y pues surgió la comunicación del Real España, ellos se acercaron desde hace cuatro meses y fue creciendo la idea, el deseo de regresar a Honduras, bueno, desde hace mucho antes no olvido que el director deportivo del equipo, Eloy Page, en un centro comercial de la ciudad me dijo que quería traerme al Real España, igual el presidente Elías Burbara tenía el deseo de que regresara, y como yo crecí en el equipo desde las inferiores en 2005, lo que para mí siempre ha sido de orgullo ese pasado, a tal grado que ha sido determinante para decidir volver.

Al escucharte hablar, pareciera que volvés a un equipo de donde no tuviste que salir, ¿es como una deuda por pagar?

Es un agradecimiento porque ellos me abrieron las puertas para ser lo que ahora soy; no voy a ocultar cosas, de ahí salí a la Selección Nacional, y sí, esa deuda es porque acá te enseñan valores, sé que los equipos carecen de muchas cosas, pero en Real España en todas sus categorías nos enseñan sobre los valores como personas, actualmente el crecimiento sobre esos temas ha sido mayor, y puedo decir que en un momento yo dejé esos valores a un lado, entonces por ello quiero volver, es algo mutuo. No puedo ser descortés ante un equipo que me llamó cuatro meses antes para llegar a un acuerdo; estuvimos en pláticas, me hicieron saber sobre el plan de trabajo y sin duda la idea me sedujo.

Inicialmente vimos la incorporación de Jairo Puerto, quien creció en el club, luego Johnny Leverón, de tu generación, y ahora Alfredo Mejía. ¿Es realmente atractivo el proyecto de Real España?

Sin duda, llama mucho la atención, desde que el presi (Elías Burbara) nos hace llegar es porque tiene un objetivo: ganar el título y nosotros queremos entrar en ese proyecto para darle lo mejor al Real España. Pienso que la contratación de Johnny Leverón es excelente; Jairo tiene mucho que dar, está Mario Martínez, Jhow Benavídez; con Edder Delgado jugamos mucho tiempo y existe esa comunicación y con Jorge Claros, que es un jugador de mucha experiencia, ya hemos compartido tiempo en la Selección; realmente hay algo en este proyecto que encaja, esperamos dentro del campo poder soltarnos, disfrutar y regalarle alegrías a la gente del Real España que ha apostado por este proyecto, pues se tiene a un director deportivo que está en todas, eso hace que valoremos y demos mucho a la institución.

Ya con 28 años, futbolísticamente maduro, todo un rodaje fuera del país, ¿cómo retribuirle este peregrinaje a la Liga Nacional?

Interesante, todo ese trayecto fuera de Honduras me ha traído mayor tranquilidad futbolística y personalmente he aprendido a valorar todo lo que está en mi entorno, no es que anteriormente no lo hiciera, pero cuando uno sale aprende a valorar muchas cosas: primero el círculo familiar, segundo dónde nací, crecí y luego toda esa experiencia que se gana como futbolista. Son cosas que al final uno se da cuenta que no tienen precio, el amor familiar que en uno crece y bueno, es lo que más se destaca cuando se sale al extranjero.

De hecho esta entrevista la estamos desarrollando desde el parque central de El Negrito, Yoro.

Quería que hiciéramos la entrevista acá porque me siento feliz de estar en casa, soy esa persona que creció en todas estas calles, donde caminaba y corría con mis amigos; la escuela, donde sucedieron tantas cosas que lo marcan a uno de por vida; vine al parque desde mi casa y lo hice a pie porque quería sentir ese calor de la gente, saludar a todo el mundo porque al final de todo es el cariño de mi gente el que vale. Es bonito cuando lo saludan a uno con mucho respeto y eso realmente debe valorarse.

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

Vamos a disfrutar de un Mundial, lamentablemente no estamos como país, ¿qué decir?

Ha sido duro, el retorno a casa después de jugar en Australia fue devastador, algo que yo no podía creer, teníamos esa gran ilusión, habíamos llegado hasta el último momento y al final perdimos, toda esa ilusión quedó en la nada -guarda silencio por un momento-. Sin duda ha sido algo muy doloroso. Ahora ver el Mundial y desde acá es algo que no queremos, pero toca vivirlo de esa manera. Debemos aprender de eso y buscar que en el próximo mundial sea superado.

Si fueses el seleccionador nacional y hoy es el primer partido de la eliminatoria, ¿cuál sería tu 11 inicial?

Ya Luis “Buba” López viene en ese momento, pero Donis Escober debe seguir acompañándonos, ambos son de altísimo nivel, por la derecha Bryan Beckeles, por la izquierda espero que continúe Emilio Izaguirre, central por la izquierda está Maynor Figueroa y Johnny Leverón, central por la derecha Henry Figueroa; en la mediacancha Brayan Acosta y Jorge Claros, está Mario Martínez y Quioto por la izquierda y por la derecha a Albert Elis, adelante sin dudarlo a Anthony “Choco” Lozano y también veo a Roger Rojas, quien tiene el deseo y la capacidad para estar y como hondureños debemos apoyarlo, aprovechar su momento. Por ahora está muy chiquitín Cristian Cálix, quien me ha impresionado y espero mantenga la cabeza fría, que siga jugando fútbol de la forma que lo está haciendo, además está el caso de Allan Banegas, quien es un contención muy bueno; el mismo Óscar Salas, que esperemos continúe jugando.

… y así pasamos un domingo con Alfredo Mejía y su familia en uno de los lugares más espectaculares del departamento de Yoro, El Negrito.

PERFIL

Nombre: Alfredo Antonio Mejía Escobar

Nació: El Negrito, Yoro, un 3 de abril de 1990 (28 años)

Altura: 1.73 mts.

Peso: 70 kg (154 libras)

Equipos y selecciones: Debut: 2009 en Primera División con el Real España.

Antes: Jugó para Motagua, Marathón, Panthrakikos y Shanti (Grecia)

Selecciones nacionales: En todas, iniciando en la Sub-17

Club anterior: Xanthi de la Súper Liga de Grecia

Juega: De mediocampista

Dorsal: Usa la 12