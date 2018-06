La caricatura con la que se burlan del “Machillo” Ramírez en Rusia 2018

Luego que Óscar “Machillo” Ramírez en plena conferencia de prensa desconociera el nombre de Eden Hazard y solo lo catalogara como “el diez bajito”, se generaron diversas burlas en torno al técnico de Costa Rica por esta situación.

Tras este episidio, Ramírez en su arribo a Rusia con la delegación tica, aseguró que sí conocía el nombre de él pero que al no hablar bien inglés, prefirió no decir su nombre en conferencia y así no pronunciarlo mal.

Y es que en su país lo han criticado a tal manera que el rotativo CrHoy.com publicó una caricatura del estratega dando una charla técnica previo al duelo ante Serbia este domingo.

Esta es la foto con la que el medio tico se burla de Ramírez.

En el dibujo se aprecia donde Ramírez no cita el nombre de ningún jugador serbio y solo los cita como “el 9”, “el rubio”, “el pelón” y otros calificativos.

Costa Rica debuta en el Mundial este domingo a las 6 de la mañana, hora de Honduras, en el Samara Arena de la ciudad de Samara.