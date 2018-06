Antoine Griezmann sorprende y anunciará su futuro este jueves por la tarde

Tras muchos rumores sobre su futuro, el delantero francés Antoine Griezmann ha decidido anunciar a la 1:15 de la tarde, hora hondureña, el nuevo equipo donde jugará o bien la decisión de quedarse en el Atlético de Madrid.

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero", fue el mensaje que envió el jugador de 27 años.

En España todos los medios indican que Griezmann se convertirá pronto en integrante del FC Barcelona y tras el anuncio de Antoine, el defensor Gerard Piqué le aplicó un poquito de morbo y escribió: "?para ver esta noche #LaDecisión de @AntoGriezmann en @cero".