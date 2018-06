Impresionante invasión de mexicanos en las calles de Rusia

Las calles de Rusia ya se llenan de aficionados mexicanos para este Mudial 2018. Los aztecas debutan el domingo 17 de junio a las 9 de la mañana (hora Honduras) ante la campeona del Mundo, Alemania.

Bien identificados, cantando y tomando tequila, los mexicanos han abarrotado las calles de Rusia y por si fuera poco, hasta han cantado "Adiós Amor" de Christian Nodal.

"Desde hace tiempo ya nada es igual, No eres la misma y me tratas mal, Y ante mi Dios te podría jurar, Cuánto te quise y te quiero todavía, adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal, Adiós amor", se escucha en el video que un gran número de seguidores del tri, cantan.