Adolfo Machado: "No queremos salir goleados"

El defensa Adolfo Machado asume las dificultades que Panamá va a encontrar en su primer mundial y se aferra al trabajo realizado hasta ahora para plantar cara a "adversarios de primer nivel", evitar salir goleados y lograr algún resultado positivo.



"Panamá se caracteriza por su orden tanto en ataque como en defensa, por ser un equipo compacto. No queremos salir goleados. Y si podemos sacar un empate ante una selección como la de Bélgica estaría muy bien. No renunciamos tampoco al ataque con los espacios que nos podemos encontrar", destacó el defensa del Houston Dynamo, de la Major League Soccer de Estados Unidos.



Este jueves arranca el Mundial aunque Panamá debuta el lunes ante Bélgica. "Nosotros estamos centrados en lo que queremos, en lo nuestro. Nuestro grupo es difícil, con selecciones de enorme potencial. Pero venimos a darlo todo y a representar bien a Panamá. Sabemos de la responsabilidad que tenemos ante los cuatro millones de habitantes en Panamá", apuntó el zaguero de 33 años.

CALENDARIO Y ESTADISTICAS DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Machado, uno de los fijos del seleccionador Hernán Bolillo Gómez, destacó que "el ánimo está al tope". "Convivimos en familia, tenemos una alegría máxima y sabemos lo que vamos a disfrutar con toda responsabilidad y perfilando detalles para debutar en el Mundial", indicó.



El veterano defensa panameño subrayó el respeto hacia Bélgica a la que considera una de las favoritas y contra la que se medirán el lunes. "Hemos visto vídeos de Bélgica y su potencial. Si es uno de los favoritos para ganar el Mundial, será por algo. Pero no van a tener un partido fácil ante nosotros. Para eso hemos entrenado, para no poner la cosa fácil a los rivales".



El jugador de Panamá asume que los resultados en los encuentros de preparación antes de llegar a Rusia no fueron positivo. "Para tener opciones de progresar en la competición no debemos tener los errores que cometimos en la eliminatoria y en los amistosos. Debemos estar concentrados los noventa minutos para tener alguna posibilidad", asumió Machado, que asumió el esfuerzo de los miles de seguidores desplazados a Rusia.



"Tenemos que agradecer a los seguidores el esfuerzo que han hecho para llegar aquí, con tantas dificultades, como por el idioma y todo que embarga esta nación. Daremos todo en la cancha por lo que están aquí y por los que están en Panamá", concluyó.