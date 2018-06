El francés Antoine Griezmann le dice no al Barcelona y se queda en el Atlético

El delantero de la Selección de Francia, Antoine Griezmann, mantuvo en expectativa a todo el mundo con la decisión final sobre su futuro y en un documental de media hora, el jugador confirma que se queda en el Atlético de Madrid a pesar que estuvo negociando con el Barcelona.

Ver: EL GRUPO DE FRANCIA EN EL MUNDIAL DE RUSIA

El delantero internacional francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann anunció este jueves que permanecerá en el club, en un video con aires de telerrealidad difundido en el canal privado Cero, de Movistar.

"He decidido quedarme", dice el francés en el documental "La Decisión", de una media hora de duración, en el que insiste en su ambición de ganar un día la Liga de Campeones.

Con esta decisión, el delantero dejó claro que su amor por el Atlético de Madrid es grande y ahora se pone como objetivo poder ganar la Champions League en la próxima edición.

Leer: PRESIDENTE DE LA ROMAL DESMIENTE FICHAJE DE ALISSON

"Todo el mundo me dice vete, vete. En el club piensan que tengo todo hecho y no se lo digo. Creen que tengo todo firmado y no es así. Puede que si ganamos me vaya con un título o puede que luego me quede y vaya a por la Champions", comentó el francés en el documental.

Griezmann supo explicar los detalles de su salida. Confirmó que estuvo negociando con el Barcelona, equipo que se interesó en sus servicios desde antes de llevar a su contratio Dembélé quien se mantendrá en la institución.

El francés de 27 años llegó al Atlético de Madrid procedente del Real Sociedad en 2014, fue el máximo goleador de la pasada Eurocopa donde perdieron la final contra Portugal de Cristiano Ronaldo.

Griezmann es el delantero estrella de los franceses que son uno de los favoritos para ganar el Mundial. Sus socios en ataque son Kylian Mbappé y Oliver Giroud con quienes forma uno de los mejores tridentes en Rusia 2018.