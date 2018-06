Previa y posibles alineaciones del Uruguay vs Egipto; ¿Hora y canal de transmisión?

Uruguay y Egipto comenzarán su andadura en el Mundial de Rusia pendientes de un nombre, Mohamed Salah, la estrella del cuadro norteafricano a la que todos los focos apuntan por la incógnita de su posible baja por una lesión en un hombro.



El jugador del Liverpool ha conseguido acaparar gran parte del protagonismo de un duelo que, a priori, es favorable para Uruguay, favorita de un grupo, el A, en el que el resto de selecciones, Egipto, Rusia y Arabia Saudí, lucharán por el segundo puesto si no hay sorpresas.



La lesión de Salah en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid que le obligó a abandonar el partido en la primera parte, ha sido objeto de debate planetario durante las últimos 20 días. A falta de 24 horas para el inicio del choque, no se sabe si podrá jugar. Y, Egipto, sin Salah, pierde a su mejor arma.



Uruguay llega a la cita despreocupada por la presencia o ausencia del mejor jugador del cuadro africano. Recluida en Nizhny Novgorov y rodeada de un ambiente optimista, los hombres de Óscar Washington Tabárez quieren empezar el Mundial para olvidar su irregular legado de Brasil 2014, cuando fueron eliminados por Colombia en octavos de final, pero ahora presentan una plantilla renovada.





Si el "Maestro" finalmente da el paso y se atreve con la juventud en pleno, Uruguay saltará al terreno de juego con un centro del campo que no llega a los 23 años de media de edad.

Egipto, mientras, vivirá un día histórico juegue o no juegue Salah. Pese a ser el equipo más laureado del continente africano, apenas ha dejado huella en los Mundiales.

Sólo suma tres participaciones, la primera en la Copa del Mundo de Italia 1934 y la última hace 28 años, en Italia 1990, en la que cosechó un pobre bagaje: sendos empates con Holanda e Irlanda y un derrota ante Inglaterra que la dejaron fuera de la segunda fase.

¡SORPRESA! Técnico de Egipto anuncia esto respecto a Salah contra Uruguay

Casi tres décadas después, vuelve al escaparate internacional con siete copas de África en las vitrinas y dos nombres propios: el ya citado Salah, estrella indiscutible, y el portero Essam el Hadary, una leyenda del fútbol árabe y africano que, si no ocurre nada extraño, batirá frente a Uruguay el récord de longevidad establecido en Brasil 2014 por su colega colombiano Faryd Mondragon.

Con él, Egipto deja de ser un equipo plano, bien asentado en el aspecto estratégico, como le gusta a Héctor Cúper, y se convierte en una amenaza al contraataque, vertiginoso en las transiciones.

Desde que el argentino dirige el banquillo, "los faraones" apenas han encajado goles, pero tampoco se han caracterizado por sus grandes registros anotadores.

POSIBLES ALINEACIONES

Uruguay: Muslera; Varela, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani y Suárez.

Egipto: El Hadary; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafi; Said, Elneny, Hamed, Sobhi; Kaharaba y Mohsen.

¿POR DÓNDE VER?

Honduras: 6:00 a.m. (Televicentro, Sky Sports)

Perú: 7:00 a.m. (Latina, DirecTV)

Colombia: 7:00 a.m. (RCN, Caracol, DirecTV)

Ecuador: 7:00 a.m. (RTS y DirecTV Sports)

México: 7:00 a.m. (SKY México, TDN, Televisa, Las Estrellas y TV Azteca)

Argentina: 9:00 a.m. (TV Pública, TyC Sports, DirecTV)

Chile: 8:00 a.m. (Mega, Canal 13, DirecTV)

Uruguay: 9:00 a.m. (Canal 10, Montecarlo TV, Teledoce y Red Uruguaya de Televisión)

Estados Unidos (Florida): 8:00 a.m. (FOX Sports y FS1)

España: 2:00 p.m. (Telecinco y Mediaset)